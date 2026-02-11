MENOY

ΑΘΛΗΤΙΚΑ

ΠΑΟΚ και ΟΦΗ στον τελικό του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson που θα γίνει στο Πανθεσσαλικό

Φωτογραφία: Intime
|
THESTIVAL TEAM

Γνωστό έγινε το ζευγάρι του τελικού του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson, με τον ΠΑΟΚ και τον ΟΦΗ να παίρνουν την πρόκριση για τον μεγάλο αγώνα που θα γίνει στο Πανθεσσαλικό, στις 25 Απριλίου 2026.

Ο ΟΦΗ ήταν ο πρώτος -χρονικά- που πήρε την πρόκριση στον τελικό του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson, μετά τη νίκη που πήρε (0-1) στην έδρα του Λεβαδειακού (1-1 είχε λήξει το ματς στο Παγκρήτιο).

Με αριθμητικό μειονέκτημα από το 34′, ο ΟΦΗ άντεξε στην πίεση του Λεβαδειακού, βρήκε το γκολ με τον Βασίλη Λαμπρόπουλο και σφράγισε τη δεύτερη διαδοχική του παρουσία σε τελικό Κυπέλλου Ελλάδας betsson!

Λίγες ώρες μετά, ο ΠΑΟΚ -με προίκα το 0-1 της Λεωφόρου- πέτυχε δεύτερη νίκη επί του Παναθηναϊκού και “σφράγισε” την πρόκρισή του στον τελικό του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson.

