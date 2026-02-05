MENOY

ΠΑΟΚ και Ατρόμητος συμφώνησαν για το δανεισμό του Γκουγκεσασβίλι

Φωτογραφία: Intime
THESTIVAL TEAM

Σε συμφωνία με τον ΠΑΟΚ για τον δανεισμό του Λούκα Γκουγκεσασβίλι έφτασε ο Ατρόμητος, στην προσπάθεια που κάνει για να μπει στα πλέι οφ της Super League (θέσεις 5-8).

Ο Ατρόμητος δεν μπόρεσε να ολοκληρώσει το deal με την Σαμπντόρια, για την απόκτηση του Γκαετάν Κουκ και δεν έχασε χρόνο, φτάνοντας σε συμφωνία με τον ΠΑΟΚ για την απόκτηση του γκολκίπερ Λούκα Γκουγκεσασβίλι με τη μορφή δανεισμού έως το καλοκαίρι.

O Γκουγκεσασβίλι είναι η τέταρτη μετεγγραφή του Ατρόμητου τον Ιανουάριο, μετά την απόκτηση του εξτρέμ Ουκάκι από τη Σέφιλντ Γιουνάιτεντ, του Γεράσιμου Μήτογλου και του Στίβεν Τσούμπερ.

Ο 26χρονος τερματοφύλακας πήγε στον ΠΑΟΚ το καλοκαίρι που μας πέρασε, έχοντας κάνει μια εντυπωσιακή σεζόν με τον Πανσερραϊκό. Με τη φανέλα του “Δικεφάλου του Βορρά”, ωστόσο, σημείωσε μόλις μία συμμετοχή (στην ήττα από τον Λεβαδειακό στο Κύπελλο). Το συμβόλαιό του με τους Θεσσαλονικείς εκπνέει το 2028.

