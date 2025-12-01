ΠΑΟΚ: Η παρακάμερα του θριάμβου στη Λιβαδειά με τους ξέφρενους πανηγυρισμούς στο γκολ του Γιακουμάκη – Δείτε βίντεο

Μεγάλη νίκη με γκολ στο 90′ πήρε χθες ο ΠΑΟΚ στη Λιβαδειά, επικρατώντας του Λεβαδειακού με 3-2.

Η παρακάμερα της ΠΑΕ κατέγραψε τις μοναδικές στιγμές που βίωσε η “ασπρόμαυρη” αποστολή στην Λιβαδειά, το θρίλερ μέχρι λίγο πριν το τέλος αλλά και τη λύτρωση με το γκολ του Γιακουμάκη.

Ο φακός της «ασπρόμαυρης» ΠΑΕ εστίασε όχι μόνο στις συγκινήσεις του αγώνα, αλλά και στα έντονα συναισθήματα που ακολούθησαν το τελικό σφύριγμα. Ξεχωριστή στιγμή, φυσικά, οι ξέφρενοι πανηγυρισμοί στον πάγκο και την εξέδρα μετά το γκολ που χάρισε τη νίκη στον ΠΑΟΚ, με τον Γιακουμάκη να γίνεται ένα με τους συμπαίκτες του και το τεχνικό επιτελείο.