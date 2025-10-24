ΠΑΟΚ: Η παρακάμερα της τεράστιας νίκης του “Δικεφάλου του Βορρά” στη Γαλλία κόντρα στη Λιλ – Δείτε βίντεο

Ο ΠΑΟΚ πήρε μία μεγάλη νίκη στη Γαλλία κόντρα στη Λιλ με 4-3 για την 3η αγωνιστική του Europa League και οι φίλαθλοι της ομάδας που βρέθηκαν στο Πιέρ Μορουά πανηγύρισαν έξαλλα την σπουδαία εμφάνιση του συλλόγου.

Οι παίκτες του ΠΑΟΚ αποθεώθηκαν από τους φιλάθλους της ομάδας που βρέθηκαν στη Γαλλία για τον αγώνα με τη Λιλ και η παρακάμερα του «Δικεφάλου του Βορρά» έπιασε αυτές τις στιγμές, όπως και τους πανηγυρισμούς των παικτών στα τέσσερα γκολ που πέτυχαν στην αναμέτρηση.

Ο ΠΑΟΚ έφτασε τους τέσσερις βαθμους στη βαθμολογία της League Phase του Europa League και βρίσκεται στην 20η θέση.