MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

ΠΑΟΚ: Η παρακάμερα της τεράστιας νίκης του “Δικεφάλου του Βορρά” στη Γαλλία κόντρα στη Λιλ – Δείτε βίντεο

Φωτογραφία: Intime
|
THESTIVAL TEAM

Ο ΠΑΟΚ πήρε μία μεγάλη νίκη στη Γαλλία κόντρα στη Λιλ με 4-3 για την 3η αγωνιστική του Europa League και οι φίλαθλοι της ομάδας που βρέθηκαν στο Πιέρ Μορουά πανηγύρισαν έξαλλα την σπουδαία εμφάνιση του συλλόγου.

Οι παίκτες του ΠΑΟΚ αποθεώθηκαν από τους φιλάθλους της ομάδας που βρέθηκαν στη Γαλλία για τον αγώνα με τη Λιλ και η παρακάμερα του «Δικεφάλου του Βορρά» έπιασε αυτές τις στιγμές, όπως και τους πανηγυρισμούς των παικτών στα τέσσερα γκολ που πέτυχαν στην αναμέτρηση.

Ο ΠΑΟΚ έφτασε τους τέσσερις βαθμους στη βαθμολογία της League Phase του Europa League και βρίσκεται στην 20η θέση.

ΠΑΟΚ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΟΛΗΣ 16 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: #familytime και τον Νοέμβριο στο Τελλόγλειο

ΠΑΙΔΕΙΑ 12 ώρες πριν

Διεθνής διάκριση για Καθηγητή του Τμήματος Ιατρικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 5 ώρες πριν

Αυγενάκης: Μετά τις καταθέσεις Τυχεροπούλου και Σημανδράκου καταρρίπτεται η σκευωρία σε βάρος μου

ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ 10 ώρες πριν

Προφυλακίστηκε ο 24χρονος που μαχαίρωσε τον 37χρονο στο Περιστέρι – “Ήταν η κακιά στιγμή” είπε στον ανακριτή

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 5 ώρες πριν

Σύσκεψη για τη λειψυδρία υπό τον Κυριάκο Μητσοτάκη – Θα ανακοινωθούν μέτρα τις επόμενες εβδομάδες

LIFESTYLE 12 ώρες πριν

Γιώργος Λιάγκας: Ο Άδωνις Γεωργιάδης το παράκανε με το μαλλί που έβαλε