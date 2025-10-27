ΠΑΟΚ: Η νίκη επί του Βόλου μέσα από τα μάτια της ΠΑΕ – Δείτε το βίντεο

Ο ΠΑΟΚ επικράτησε με 3-0 του Βόλου στην όγδοη αγωνιστική του πρωταθλήματος της Super League και διατήρησε την πρώτη θέση στο βαθμολογικό πίνακα.

Η «ασπρόμαυρη» ΠΑΕ δημοσίευσε ένα βίντεο με τις καλύτερες φάσεις της αναμέτρησης και τα όσα δεν έδειξαν οι κάμερες.

Συγκεκριμένα φαίνεται η “καυτή” κερκίδα στην Τούμπα και οι πανηγυρισμοί στα γκολ των Γιακουμάκη και Οζντόεφ.

Δείτε το βίντεο