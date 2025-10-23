MENOY

ΠΑΟΚ: Η ενδεκάδα του Λουτσέσκου για τον αγώνα με τη Λιλ

Φωτογραφία: Intime
Τη Λιλ αντιμετωπίζει σε λίγη ώρα εκτός έδρας ο ΠΑΟΚ για την 3η αγωνιστική του Europa League.

Λίγο πριν τη σέντρα (22:00) του αγώνα, έγινε η γνωστή ενδεκάδα του ΠΑΟΚ, με τον Ραζβάν Λουτσέσκου να παρατάσσει την ομάδα του με τέσσερις αλλαγές σε σχέση με το ντέρμπι με την ΑΕΚ.

Μιχαηλίδης, Καμαρά, Ντεσπόντοφ και Τσάλοφ παίρνουν τις θέσεις των Λόβρεν, Οζντόεφ, Τάισον και Γιακουμάκη.

Η ενδεκάδα του ΠΑΟΚ: Τσιφτσής, Μιχαηλίδης, Κεντζιόρα, Μπάμπα, Κένι, Μεϊτέ, Καμαρά, Κωνσταντέλιας, Ζίβκοβιτς, Ντεσπόντοφ, Τσάλοφ.

Οι αναπληρωματικοί: Παβλένκα, Μοναστηρλής, Βολιάκο, Λόβρεν, Γιακουμάκης, Πέλκας, Ιβανούσετς, Μπιάνκο, Σάστρε, Θυμιάνης, Τέιλορ, Μπέρδος.

