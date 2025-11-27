MENOY

ΑΘΛΗΤΙΚΑ

ΠΑΟΚ: Η ενδεκάδα του Δικεφάλου για το παιχνίδι με την Μπραν στην Τούμπα

Φωτογραφία: Intime
Ο ΠΑΟΚ υποδέχεται την Μπραν (19:45, COSMOTE SPORT 3 HD) στην Τούμπα σε ένα παιχνίδι με τεράστια σημασία για τη συνέχεια της πορείας του στο Europa League.

Λίγη ώρα πριν τη σέντρα της αναμέτρησης, ο Ραζβάν Λουτσέσκου έκανε γνωστή την ενδεκάδα του Δικεφάλου για το ματς.

Αναλυτικά η ενδεκάδα του ΠΑΟΚ: Παβλένκα, Κεντζιόρα, Μιχαηλίδης, Κένι, Μπάμπα, Μπιάνκο, Μεϊτέ, Ιβανούσετς, Ζίβκοβιτς, Τάισον, Γιακουμάκης.

Στον πάγκο: Μοναστηρλής, Τσιφτσής, Βολιάκο, Λόβρεν, Τσάλοβ, Σάστρε, Θυμιάνης, Οζντόεβ, Τέιλορ, Χατσίδης, Μύθου, Ντεσπόντοβ.

