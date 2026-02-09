MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

ΠΑΟΚ: H παρακάμερα από το ντέρμπι με τον Άρη και οι αντιδράσεις στις χαμένες ευκαιρίες – Δείτε βίντεο

Intime
|
THESTIVAL TEAM

Η παρακάμερα της ΠΑΕ ΠΑΟΚ από το ντέρμπι με τον Άρη στο Κλεάνθης Βικελίδης.

Όπως συνηθίζει σε κάθε παιχνίδι, η ΠΑΕ ΠΑΟΚ έκανε γνωστή την παρακάμερα από το ισόπαλο ντέρμπι με τον Άρη στο Κλεάνθης Βικελίδης.

Αυτό που ξεχωρίζει, είναι οι αντιδράσεις του ασπρόμαυρου πάγκου στις μεγάλες χαμένες ευκαιρίες του Δικεφάλου για να σκοράρει, με το 0-0 να μένει μέχρι το φινάλε.

ΠΑΟΚ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 5 ώρες πριν

Τραγωδία στη Λαμία: Νεκρός 43χρονος αστυνομικός και πατέρας δύο παιδιών

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 6 ώρες πριν

Την Τρίτη η συνάντηση του πρωθυπουργού με τους κτηνοτρόφους

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 35 λεπτά πριν

Λατινοπούλου: Έρμαιο των κουκουλοφόρων για άλλη μια φορά το ΑΠΘ με τις ευλογίες της κυβέρνησης

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 7 ώρες πριν

Ηράκλειο: Εφιάλτης για 60χρονη – Της επιτέθηκε ο γιος της μέσα στο κομμωτήριό της

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 12 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: Δέκα συλλήψεις για ηχορύπανση από καταστήματα

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 5 ώρες πριν

Μωρό 30 ημερών νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση στη ΜΕΘ του Παίδων – Μεταφέρθηκε με RSV