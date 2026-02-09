ΠΑΟΚ: H παρακάμερα από το ντέρμπι με τον Άρη και οι αντιδράσεις στις χαμένες ευκαιρίες – Δείτε βίντεο

Η παρακάμερα της ΠΑΕ ΠΑΟΚ από το ντέρμπι με τον Άρη στο Κλεάνθης Βικελίδης.

Όπως συνηθίζει σε κάθε παιχνίδι, η ΠΑΕ ΠΑΟΚ έκανε γνωστή την παρακάμερα από το ισόπαλο ντέρμπι με τον Άρη στο Κλεάνθης Βικελίδης.

Αυτό που ξεχωρίζει, είναι οι αντιδράσεις του ασπρόμαυρου πάγκου στις μεγάλες χαμένες ευκαιρίες του Δικεφάλου για να σκοράρει, με το 0-0 να μένει μέχρι το φινάλε.