ΠΑΟΚ: Ευχάριστα νέα ενόψει Αστέρα – Επιστρέφουν Κωνσταντέλιας, Μύθου, Ιβανούσετς

Ευχάριστα είναι τα νέα στο στρατόπεδο του ΠΑΟΚ ενόψει της αναμέτρησης με τον Αστέρα αλλά και της απαιτητικής συνέχειας.

Ο Γιάννης Κωνσταντέλιας μετά από απουσία επτά αγώνων επιστρέφει στη δράση καθώς προπονήθηκε κανονικά και θα είναι στη διάθεση του Λουτσέσκου για την απαιτητική συνέχεια. Μέσα και ο Λούκα Ιβανούσετς μετά από σχεδόν δύο μήνες, δίνοντας ακόμη μία λύση επιθετικά στον Ρουμάνο τεχνικό, μαζί με τον Ανέστη Μύθου που ξεπέρασε την ίωση που τον ταλαιπώρησε.

Αναλυτικά όσα αναφέρει η ΠΑΕ ΠΑΟΚ:

Το ευρωπαϊκό ταξίδι ολοκληρώθηκε, ο τελικός Κυπέλλου Ελλάδας θα απασχολήσει όταν έρθει η ώρα και πλέον όλο το βάρος πέφτει στο πρωτάθλημα, με το παιχνίδι κόντρα στον Asteras AKTOR να είναι στο μυαλό όλων με μοναδικό στόχο τους τρεις βαθμούς.

Η τελευταία πρόβα πριν τη μάχη με τους Αρκάδες περιελάμβανε δουλειά στις τελευταίας τακτικές λεπτομέρειες ενόψει του αγώνα στην Τούμπα, ενώ ειδικό πρόγραμμα έγινε και για τις στατικές φάσεις.

Οι Γιάννης Κωνσταντέλιας , Λούκα Ιβανούσετς και Ανέστης Μύθου προπονήθηκαν κανονικά με την ομάδα. Οι Δημήτρης Πέλκας , Ντέγιαν Λόβρεν , Τάισον και Κίριλ Ντεσπόντοφ ακολούθησαν ατομικό στο πρόγραμμα στο γήπεδο. Τέλος, οι Γίρι Παβλένκα και Σουαλιό Μεϊτέυποβλήθηκαν σε θεραπεία.