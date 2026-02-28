MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

ΠΑΟΚ: Ευχάριστα νέα ενόψει Αστέρα – Επιστρέφουν Κωνσταντέλιας, Μύθου, Ιβανούσετς

Φωτογραφία: Intime
|
THESTIVAL TEAM

Ευχάριστα είναι τα νέα στο στρατόπεδο του ΠΑΟΚ ενόψει της αναμέτρησης με τον Αστέρα αλλά και της απαιτητικής συνέχειας.

Ο Γιάννης Κωνσταντέλιας μετά από απουσία επτά αγώνων επιστρέφει στη δράση καθώς προπονήθηκε κανονικά και θα είναι στη διάθεση του Λουτσέσκου για την απαιτητική συνέχεια. Μέσα και ο Λούκα Ιβανούσετς μετά από σχεδόν δύο μήνες, δίνοντας ακόμη μία λύση επιθετικά στον Ρουμάνο τεχνικό, μαζί με τον Ανέστη Μύθου που ξεπέρασε την ίωση που τον ταλαιπώρησε.

Αναλυτικά όσα αναφέρει η ΠΑΕ ΠΑΟΚ:

Το ευρωπαϊκό ταξίδι ολοκληρώθηκε, ο τελικός Κυπέλλου Ελλάδας θα απασχολήσει όταν έρθει η ώρα και πλέον όλο το βάρος πέφτει στο πρωτάθλημα, με το παιχνίδι κόντρα στον Asteras AKTOR να είναι στο μυαλό όλων με μοναδικό στόχο τους τρεις βαθμούς.

Η τελευταία πρόβα πριν τη μάχη με τους Αρκάδες περιελάμβανε δουλειά στις τελευταίας τακτικές λεπτομέρειες ενόψει του αγώνα στην Τούμπα, ενώ ειδικό πρόγραμμα έγινε και για τις στατικές φάσεις.

Οι Γιάννης Κωνσταντέλιας , Λούκα Ιβανούσετς και Ανέστης Μύθου προπονήθηκαν κανονικά με την ομάδα. Οι Δημήτρης Πέλκας , Ντέγιαν Λόβρεν , Τάισον και Κίριλ Ντεσπόντοφ ακολούθησαν ατομικό στο πρόγραμμα στο γήπεδο. Τέλος, οι Γίρι Παβλένκα και Σουαλιό Μεϊτέυποβλήθηκαν σε θεραπεία.

ΠΑΟΚ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 7 ώρες πριν

Καρυστιανού: Είχα έτοιμη την ομιλία μου, αλλά δεν ήθελαν να μιλήσω και αποχώρησα από τη συγκέντρωση για τα Τέμπη

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 11 ώρες πριν

Πάνος Ρούτσι για Τέμπη: Οι εκταφές θα αποδείξουν όλο αυτό που κρύβουν τρία χρόνια

LIFESTYLE 22 ώρες πριν

Μπραντ Πιτ: Ο γιος του, Μάντοξ, άλλαξε κι εκείνος το επώνυμό του και πήρε της μητέρας του

LIFESTYLE 3 λεπτά πριν

Μαριάννα Τουμασάτου για Τέμπη: Το “χωρίς οξυγόνο” δεν αντιπροσωπεύει μόνο εκείνη την βραδιά, είναι ανάγκη πια να τελειώσουν όλα

ΔΙΕΘΝΗ 13 ώρες πριν

Εκρήξεις σε πολλές πόλεις του Ιράν: Μεγάλες ουρές στα βενζινάδικα της Τεχεράνης, εγκαταλείπουν οι κάτοικοι – Δείτε βίντεο

ΑΘΛΗΤΙΚΑ 7 ώρες πριν

Διεκόπη για λίγη ώρα ματς της Next Gen του Άρη στο Άμπου Ντάμπι λόγω βομβαρδισμών από το Ιράν – Δείτε βίντεο