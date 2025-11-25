MENOY

ΠΑΟΚ: Επέστρεψε ο Ντεσπόντοφ, ατομικό για Κωνσταντέλια-Καμαρά

Φωτογραφία: Intime
|
THESTIVAL TEAM

Επιστροφή στο γήπεδο για τον Κιρίλ Ντεσπόντοφ με πρόγραμμα επανένταξης ενόψει Μπραν, με ατομικό συνέχισαν Κωνσταντέλιας και Καμαρά.

Η σημερινή (25/11) προπόνηση περιέλαμβανε κυρίως τακτική, ενώ οι παίκτες έδωσαν και μια οικογενειακή μάχη στο φινάλε, ενόψει του αγώνα της Πέμπτης (27/11 19:45) κόντρα στη Μπραν.

Ο Κιρίλ Ντεσπόντοφ ακολούθησε ατομικό πρόγραμμα επανένταξης μετά την ίωση που τον ταλαιπώρησε, ενώ ατομικά δούλεψαν στο γήπεδο κι οι Γιάννης Κωνσταντέλιας και Μαντί Καμαρά .

Την Τέταρτη (26.11) ο ΠΑΟΚ θα προπονηθεί στις 17:00, με το πρόγραμμα να είναι ανοιχτό για 15 λεπτά για τους εκπροσώπους των ΜΜΕ. Νωρίτερα, στις 13:00 θα διεξαχθεί η συνέντευξη Τύπου του Δικεφάλου. Τον Ράζβαν Λουτσέσκου θα πλαισιώσει ο Γιάννης Μιχαηλίδης .

Οι Νορβηγοί θα δώσουν τη δική τους συνέντευξη Τύπου στις 18:15 και θα προπονηθούν στις 19:00 στο γήπεδο της Τούμπας.

ΠΑΟΚ

