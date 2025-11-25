MENOY

ΠΑΟΚ: Εντολή Σαββίδη για σύσταση εταιρίας ειδικού σκοπού για τη Νέα Τούμπα

THESTIVAL TEAM

Σε μια σημαντική αποκάλυψη προχώρησε η εκπομπή «11 αυτοί, 11 εμείς» του OPEN, αναφορικά με την εντολή που έδωσε ο Ιβάν Σαββίδης στους συνεργάτες του για τη Νέα Τούμπα.

Όπως αποκάλυψε ο Κώστας Βασιλόπουλος, ο ισχυρός άνδρας του Δικεφάλου, έδωσε εντολή στους συνεργάτες του, για τη σύσταση εταιρίας ειδικού σκοπού, που θα αφορά την ανέγερση του νέου γηπέδου του ΠΑΟΚ στην Τούμπα.

Η διαδικασία είναι θέμα χρόνου να ολοκληρωθεί και στη συνέχεια θα υπογραφεί η τριμερής συμφωνία, μεταξύ της ΠΑΕ, του ΑΣ ΠΑΟΚ και της εταιρίας ειδικού σκοπού, για να μπει στην τελική ευθεία η ανέγερση της Νέας Τούμπας.

Η εταιρία ειδικού σκοπού που θα συσταθεί από τον Ιβάν Σαββίδη, θα αναλάβει να φέρει εις πέρας την κατασκευή της Νέας Τούμπας και με τη σύστασή της θα ακολουθήσει η υπογραφή του μνημονίου με τον Ερασιτέχνη.

Στη συνέχεια θα ακολουθηθούν οι άλλες ενέργειες που απαιτούνται, η ωρίμανση των μελετών, η κοστολόγηση του έργου, η συμφωνία της κοστολόγησης του έργου και η κατάθεση του φακέλου για να αδειοδοτηθεί το νέο γήπεδο.

Όλη αυτή η διαδικασία θα διαρκέσει από οκτώ έως δέκα μήνες, κάτι που σημαίνει ότι τον Σεπτέμβριο του 2026 θα υπάρξει η κατάθεση του φακέλου της αδειοδότησης, για να προχωρήσει στο επόμενο βήμα η κατασκευή του νέου γηπέδου του ΠΑΟΚ στην Τούμπα.

Πηγή: ethnos.gr

ΠΑΟΚ

