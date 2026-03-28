ΠΑΟΚ: Ενημέρωση για τα εισιτήρια του τελικού στο Πανθεσσαλικό

Σε διευκρινιστικές πληροφορίες αναφορικά με τη διάθεση των εισιτηρίων του τελικού του Κυπέλλου Ελλάδας με αντίπαλο τον ΟΦΗ στο Πανθεσσαλικό Στάδιο (Σάββατο 25/4, 20:30) προχώρησε η ΠΑΕ ΠΑΟΚ. Οι δυο ομάδες θα λάβουν από 7.900 εισιτήρια για το μεγάλο παιχνίδι.

Όπως ενημέρωσαν οι υπεύθυνοι των «ασπρόμαυρων», οι περίπου 2.800, που είχαν αγοράσει εισιτήριο για την εκτός έδρας αναμέτρηση με τη Λιόν, στη League Phase του UEFA Europa League, και δεν μπόρεσαν να τα χρησιμοποιήσουν λόγω του θανατηφόρου τροχαίου στη Ρουμανία με τους επτά νεκρούς φίλους του ΠΑΟΚ, θα πάρουν από ένα εισιτήριο για τον τελικό.

Από κει και πέρα, η ΠΑΕ ΠΑΟΚ επέλεξε να επιβραβεύσει όσους πηγαίνουν συστηματικά στο γήπεδο της Τούμπας. Στην πρώτη φάση της διάθεσης, θα μπορούν να αγοράσουν εισιτήρια όσοι κάτοχοι διαρκείας ήρθαν σε όλα τα φετινά εντός έδρας παιχνίδια. Αυτοί θα μπορούν να εξυπηρετηθούν όλοι. Υπάρχει μέριμνα για τους κατόχους διαρκειας vip, σουιτών και χορηγούς.

Σε δεύτερη φάση, θα διατεθούν μέσω συστήματος εισιτήρια αποκλειστικά στους υπόλοιπους κατόχους διαρκείας. Περισσότερες λεπτομέρειες θα δοθούν στη δημοσιότητα στις αρχές της επόμενης εβδομάδας ενώ τις προσεχείς ημέρες θα ξεκινήσει και η διάθεσή τους.