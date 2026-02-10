MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

ΠΑΟΚ: Εκτός ο Ντεσπόντοφ με Παναθηναϊκό – Ατομικό και ο Κωνσταντέλιας

Φωτογραφία: Intime
|
THESTIVAL TEAM

Ολοκληρώθηκε η προετοιμασία του ΠΑΟΚ για τον επαναληπτικό ημιτελικό της Τούμπας κόντρα στον Παναθηναϊκό, που κρίνει μία θέση στον φετινό τελικό του Κυπέλλου Ελλάδας.

Η ομάδα του Ραζβάν Λουτσέσκου δούλεψε στον τομέα της τακτικής μέσα από ασκήσεις και παιχνίδια, ενώ ειδικό πρόγραμμα έγινε και για τις στατικές φάσεις.

Οι Κωνσταντέλιας , Ντεσπόντοφ και Ιβανούσετς υποβλήθηκαν σε θεραπεία. Ο Βούλγαρος έκανε μαγνητική, η οποία είχε ευρήματα, επιβεβαιώνοντας τον μυϊκό τραυματισμό. Η κατάστασή του θα αξιολογείται καθημερινά.

ΠΑΟΚ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΑΘΛΗΤΙΚΑ 2 ώρες πριν

Τέιλορ: “Τρομακτικός ο Κωνσταντέλιας, εγώ βοήθησα στη μεταγραφή του Γιακουμάκη στον ΠΑΟΚ”

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 22 ώρες πριν

Διακοπή κυκλοφορίας των τρένων στη γραμμή Κιάτο-Πειραιάς-Κιάτο λόγω πυρκαγιάς στον Ασπρόπυργο

MEDIA NEWS 10 ώρες πριν

“Βυθίστηκε” στο σκοτάδι το πλατό του “Happy Day”: Η αντίδραση της Σταματίνας Τσιμτσιλή – Δείτε βίντεο

ΔΙΕΘΝΗ 5 ώρες πριν

Σοκαριστικό τροχαίο στο Μεξικό: Γυναίκα βγαίνει ξαφνικά στον δρόμο και αυτοκίνητο την εκτοξεύει μέτρα μακριά – Δείτε βίντεο

ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 8 ώρες πριν

Θ. Τζούρος : Η Ελλάδα αποτελεί μια ώριμη, σταθερή και ελκυστική επενδυτική ευκαιρία για τα επόμενα χρόνια

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 7 ώρες πριν

Θλίψη στη Λαμία για τον 43χρονο αστυνομικό που έφυγε ξαφνικά από τη ζωή