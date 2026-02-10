ΠΑΟΚ: Εκτός ο Ντεσπόντοφ με Παναθηναϊκό – Ατομικό και ο Κωνσταντέλιας

Ολοκληρώθηκε η προετοιμασία του ΠΑΟΚ για τον επαναληπτικό ημιτελικό της Τούμπας κόντρα στον Παναθηναϊκό, που κρίνει μία θέση στον φετινό τελικό του Κυπέλλου Ελλάδας.

Η ομάδα του Ραζβάν Λουτσέσκου δούλεψε στον τομέα της τακτικής μέσα από ασκήσεις και παιχνίδια, ενώ ειδικό πρόγραμμα έγινε και για τις στατικές φάσεις.

Οι Κωνσταντέλιας , Ντεσπόντοφ και Ιβανούσετς υποβλήθηκαν σε θεραπεία. Ο Βούλγαρος έκανε μαγνητική, η οποία είχε ευρήματα, επιβεβαιώνοντας τον μυϊκό τραυματισμό. Η κατάστασή του θα αξιολογείται καθημερινά.