ΠΑΟΚ: Εκτός με ίωση ο Ντεσπόντοφ, ατομικό ο Κωνσταντέλιας

Φωτογραφία: Intime
THESTIVAL TEAM

Δύο μέρες πριν την επανέναρξη των αγωνιστικών υποχρεώσεων, το αγωνιστικό τμήμα του ΠΑΟΚ δούλεψε πάνω στις τελευταίες λεπτομέρειες ενόψει του παιχνιδιού κόντρα στην Κηφισιά στο γήπεδο της Τούμπας (23/11, 19:00), στο πλαίσιο της 11ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος της Super League.

Ο Ράζβαν Λουτσέσκου είδε τους διεθνείς να επιστρέφουν από τις υποχρεώσεις με τις εθνικές τους ομάδες, αλλά είχε κι ένα δυσάρεστο μαντάτο. Ο Κίριλ Ντεσπόντοφ έμεινε εκτός προπόνησης λόγω ίωσης, γεγονός που καθιστά αμφίβολη τη συμμετοχή του κόντρα στην ομάδα του Σεμπάστιαν Λέτο.

Από εκεί και πέρα, για μία ακόμη ημέρα ο Γιάννης Κωνσταντέλιας έκανε ατομικό πρόγραμμα, ενώ ο Μαντί Καμαρά υποβλήθηκε σε θεραπεία.

Το Σάββατο (22/11) οι «ασπρόμαυροι» θα προπονηθούν στις 16:45.



