ΠΑΟΚ: Εκτός με ίωση ο Ντεσπόντοφ, ατομικό ο Κωνσταντέλιας

Δύο μέρες πριν την επανέναρξη των αγωνιστικών υποχρεώσεων, το αγωνιστικό τμήμα του ΠΑΟΚ δούλεψε πάνω στις τελευταίες λεπτομέρειες ενόψει του παιχνιδιού κόντρα στην Κηφισιά στο γήπεδο της Τούμπας (23/11, 19:00), στο πλαίσιο της 11ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος της Super League.

Ο Ράζβαν Λουτσέσκου είδε τους διεθνείς να επιστρέφουν από τις υποχρεώσεις με τις εθνικές τους ομάδες, αλλά είχε κι ένα δυσάρεστο μαντάτο. Ο Κίριλ Ντεσπόντοφ έμεινε εκτός προπόνησης λόγω ίωσης, γεγονός που καθιστά αμφίβολη τη συμμετοχή του κόντρα στην ομάδα του Σεμπάστιαν Λέτο.

Από εκεί και πέρα, για μία ακόμη ημέρα ο Γιάννης Κωνσταντέλιας έκανε ατομικό πρόγραμμα, ενώ ο Μαντί Καμαρά υποβλήθηκε σε θεραπεία.

Το Σάββατο (22/11) οι «ασπρόμαυροι» θα προπονηθούν στις 16:45.