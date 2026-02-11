ΠΑΟΚ: Έκανε πλάκα στον Παναθηναϊκό και προκρίθηκε σε έναν ακόμη τελικό!

Ο ΠΑΟΚ επικράτησε του Παναθηναϊκού με 2-0 και με συνολικό σκορ 3-0 εξασφάλισε πανάξια την πρόκριση στον τελικό του Κυπέλλου Ελλάδας. Οι «ασπρόμαυροι» παρουσιάστηκαν αποφασιστικοί, ουσιαστικοί και αποτελεσματικοί, «καθαρίζοντας» την υπόθεση πρόκριση με δύο κομβικές αλλαγές. Μεγάλοι πρωταγωνιστές της αναμέτρησης ήταν οι Γιώργος Γιακουμάκης και Δημήτρης Χατσίδης, οι οποίοι πέρασαν στον αγωνιστικό χώρο και άλλαξαν τη ροή του παιχνιδιού.

Ο ΠΑΟΚ θα αντιμετωπίσει τον ΟΦΗ στον μεγάλο τελικό της 25ης Απριλίου στο Πανθεσσαλικό, διεκδικώντας το ένατο Κύπελλο Ελλάδας στην ιστορία του.

Μελανό σημείο του δεύτερου ημιτελικού ήταν ο τραυματισμός του Δημήτρη Πέλκα, ο οποίος αύριο θα υποβληθεί σε μαγνητική τομογραφία για να διαπιστωθεί το μέγεθος του προβλήματος.

Η προσοχή του Δικεφάλου του Βορρά στρέφεται πλέον στο μεγάλο ντέρμπι με την ΑΕΚ (15/2, 19:30) στο γήπεδο της Τούμπας.

Ο αγώνας:

Η πρώτη καλή στιγμή στο παιχνίδι ανήκε στον ΠΑΟΚ. Ο Ζίβκοβιτς επιχείρησε το σουτ έξω από την περιοχή, αλλά η μπάλα πέρασε αρκετά άουτ.

Στο πέμπτο λεπτό λίγο έλειψε να γίνει απειλητικός ο Παναθηναϊκός, όταν ο Οζντόεφ γύρισε χωρίς να βλέπει την μπάλα προς τα πίσω, όμως ο Τσιφτσής βγήκε έγκαιρα και πρόλαβε τον Ταμπόρα, αποτρέποντας να γίνει επικίνδυνος μπροστά από την εστία του.

Στο έβδομο λεπτό ο ΠΑΟΚ έχασε μεγάλη ευκαιρία για να ανοίξει το σκορ. Ύστερα από αναμπουμπούλα στην άμυνα των φιλοξενούμενων, η μπάλα έφτασε στον Μεϊτέ, ο οποίος έκανε με τη μία το σουτ και η μπάλα πέρασε δίπλα από το κάθετο δοκάρι του Λαφόν. Στο αμέσως επόμενο λεπτό ο Δικέφαλος απείλησε ξανά, με πρωταγωνιστή εκ νέου τον Γάλλο μέσο που με νέο σουτ αυτή τη φορά ανάγκασε τον Λαφόν να αποκρούσει με δυσκολία σε κόρνερ.

Στο 14΄ ο Ζίβκοβιτς έκανε τη σέντρα από τα αριστερά, αλλά πριν ο Πέλκας προλάβει να μπει στην πορεία της μπάλας, ο Τουμπά ως απομηχανής Θεός παραχώρησε κόρνερ.

Στο 42ο λεπτό οι γηπεδούχοι έχασαν τεράστια ευκαιρία για να πάρουν προβάδισμα. Ο Ζίβκοβιτς εκτέλεσε το φάουλ από τα αριστερά, ο Γιακουμάκης έπιασε την κεφαλιά και ο Λαφόν απέκρουσε εντυπωσιακά με το ένα χέρι σε κόρνερ. Από την εκτέλεση κόρνερ του Ζίβκοβιτς από τα αριστερά,, ο Κεντζιόρα πήδηξε για κεφαλιά, με την μπάλα να περνάει πάνω από τα δοκάρια του πορτιέρε των «πρασίνων».

Με την έναρξη του δευτέρου ημιχρόνου και πιο συγκεκριμένα στο 47ο λεπτό, ο Αντίνο εκμεταλλεύτηκε το λάθος των παικτών του ΠΑΟΚ, πήρε την μπάλα, προχώρησε για λίγα μέτρα και δοκίμασε το πόδι του και η μπάλα πέρασε ψηλά άουτ.

Στο 53ο λεπτό ο ΠΑΟΚ σπατάλησε μία ακόμα ευκαιρία. Ο Ζίβκοβιτς έκανε τη σέντρα από αριστερά, η μπάλα έφτασε στον Τάισον, ο οποίος εκτέλεσε από το ύψος της περιοχής, αλλά η μπάλα έφυγε ψηλά άουτ

Στο 71ο λεπτό ο Δικέφαλος ευτύχησε να πάρει κεφάλι στο σκορ. Ο Χατσίδης έκανε την παράλληλη μπαλιά από τα αριστερά και ο Γιακουμάκης σε δεύτερο χρόνο έστειλε την μπάλα στα δίχτυα του ΛΑφόν και έβαλε…φωτιά στις εξέδρες της Τούμπας.

Στο 87΄ ο ΠΑΟΚ πέτυχε δεύτερο γκολ και σφράγισε την παρουσία του στον τελικό του Κυπέλλου. Ο Λαφόν νίκησε τον Γιακουμάκη σε σουτ εντός περιοχής, αλλά ο Χατσίδης πήρε το ριμπάουντ και πλάσαρε με το δεξί έστειλε την μπάλα στα δίχτυα.

Οι συνθέσεις:

ΠΑΟΚ: Τσιφτσής, Κένι, Κεντζιόρα, Μιχαηλίδης, Μπάμπα, Μεϊτέ, Οζντόεφ (78΄Καμαρά), Πέλκας (38΄ Χατσίδης), Ζίβκοβιτς, Τάισον (81΄ Ζαφείρης) και Μύθου (40΄ Γιακουμάκης).

Παναθηναϊκός: Λαφόν, Καλάμπρια, Τουμπά, Κυριακόπουλος (63΄ Ζαρουρί), Ίνγκασον, Πάλμερ-Μπράουν (78΄ Γιάγκουσιτς), Αντίνο, Κοντούρης (81΄ Κάτρης), Ταμπόρδα, Μπακασέτας (63΄Σάντσες), Τεττέη (63΄ Σφιντέρσκι).

Πηγή: metrosport.gr