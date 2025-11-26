MENOY

ΑΘΛΗΤΙΚΑ

ΠΑΟΚ: Έχασαν στη Σλοβενία και θέλουν την μεγάλη ανατροπή στη Μίκρα οι “ασπρόμαυρες”

Φωτογραφία: Intime
THESTIVAL TEAM

Η γυναικεία ομάδα βόλεϊ του ΠΑΟΚ γνώρισε την ήττα με 3-0 απ’ τη Μάριμπορ στη Σλοβενία στον πρώτο αγώνα για τους «32» του CEV Cup και πλέον ψάχνει μία μεγάλη ανατροπή στη ρεβάνς της επόμενης εβδομάδας στη Μίκρα για να μπορέσει να πάρει το «εισιτήριο» για τους «16».

Ο δικέφαλος του Βορρά έχασε σημαντικές ευκαιρίες στο δεύτερο και στο τρίτο σετ, αλλά στα κρίσιμα σημεία δεν μπόρεσε να φέρει την κατάσταση στα δικά του… χέρια.

Στο πρώτο σετ ο ΠΑΟΚ είχε ζητήματα στην επίθεση (μόλις 27%) και η Μάριμπορ επικράτησε εύκολα με 25-16. Στο δεύτερο σετ ο ΠΑΟΚ πλησίασε στο 22-20, αλλά δέχθηκε ένα 3-0 σερί στο φινάλε και δεν μπόρεσε να ισοφαρίσει (25-20).

Η ομάδα του Γιάννη Γιαπάνη έδειξε πολύ καλύτερη εικόνα στο τρίτο σετ όπου προηγήθηκε με 5-14, όμως στη συνέχεια η Μάριμπορ κυριάρχησε στο μπλοκ, μείωσε σε 19-20 κι εντέλει πήρε το σετ και το ματς με επίθεση της Παλατζόλο.

*Οι πόντοι της Μάριμπορ προήλθαν από 3 άσσους, 41 επιθέσεις, 15 μπλοκ και 13 λάθη αντιπάλων και του ΠΑΟΚ F&U προήλθαν από 3 άσσους, 43 επιθέσεις, 2 μπλοκ και 11 λάθη αντιπάλων.

Τα σετ: 3-0 (25-16, 25-20, 25-23) σε 83′

ΜΑΡΙΜΠΟΡ (Ζίγκα Κος): Μλάκαρ 20 (18/41 επ., 1 άσσος, 1 μπλοκ), Μίλοτσιτς 10 (2/8 επ., 1 άσσος, 7 μπλοκ), Παλατζόλο 21 (18/37 επ., 3 μπλοκ, 43% υπ.-21% άριστες), Χουτίνσκι 2 (1/5 επ., 1 άσσος), Γιούλαριτς 2 (1/4 επ., 1 μπλοκ, 40% υπ.-20% άριστες), Χαλουτζάν 3 (0/3 επ., 3 μπλοκ) / Τσίκατς λ, 36% υπ.-27% άριστες), Μλίναρ 5 (5/12 επ., 73% υπ.-40% άριστες), Φάρκας, Κέσελι

ΠΑΟΚ (Γιάννης Γιαπάνης): Τάουμπνερ 17 (16/39 επ., 1 άσσος), Τοντάι 2 (1/7 επ., 1 άσσος), Σίζαρ 12 (12/37 επ., 39% υπ. – 16% άριστες), Βαν Ντε Βίβερ 2 (2/3 επ.), Αρμουτσή 6 (4/11 επ., 2 μπλοκ), Σαντιάγκο 9 (8/27 επ., 1 άσσος, 58% υπ. – 38% άριστες) / Καραμπάση (λ, 33% υπ. – 33% άριστες), Θεοδοσίου (λ), Αντύπα, Τσοχατζή, Καραφουλίδου, Κιουτσιούκη.

