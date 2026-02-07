ΠΑΟΚ: Δύσκολη έξοδος στην έδρα του Κολοσσού, στη μάχη της 3ης θέσης

Δύσκολη εκτός έδρας αποστολή έχει σήμερα ο ΠΑΟΚ στη Ρόδο κόντρα στον Κολοσσό για την 18η αγωνιστική της Basket League.

Ο ΠΑΟΚ που έρχεται από μία άνετη νίκη επί της Σπόρτινγκ για το Europe Cup αντιμετωπίζει τον Κολοσσό με στόχο να μείνει στο κυνήγι της τρίτης θέσης του πρωταθλήματος.

Από την άλλη ο Κολοσσός θέλει να ξεφύγει από τις τελευταίες θέσεις και χρειάζεται μια νίκη.

Το παιχνίδι θα μεταδοθεί από την ΕΡΤ και θα ξεκινήσει στις 15:45.