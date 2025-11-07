ΠΑΟΚ: Δυσκολεύει η πρόκριση μετά την ήττα από την Ποζίλιπο

Δύσκολη κατέστη με το… καλημέρα η προσπάθεια πρόκρισης της ανδρικής ομάδας υδατοσφαίρισης του ΠΑΟΚ από τον Α΄ όμιλο της Α΄ προκριματικής φάσης του Conference Cup. Ο “δικέφαλος του βορρά” ηττήθηκε 15-12 στην Ουτρέχτη της Ολλανδίας από την Ποζίλιπο Νάπολι και πλέον οι πιθανότητές του για μία από τις δύο προνομιούχες θέσεις του γκρουπ μειώνονται σημαντικά. Οι “ασπρόμαυροι” θα αντιμετωπίσουν αύριο (8/11, 18:15) την οικοδέσποινα Ουτρέχτη και το πρωί της Κυριακής (9/11, 10:15) την ισχυρή Χόνβεντ. Οι Ούγγροι απόψε νίκησαν τους γηπεδούχους με 24-10 και επιβεβαίωσαν ότι είναι το φαβορί του ομίλου.

Η ομάδα της Θεσσαλονίκης “πλήρωσε” στο ξεκίνημα την “αφλογιστία” της στον παίκτη παραπάνω και βρέθηκε στο -4 (7-3), στα μισά της δεύτερης περιόδου. Επέστρεψε με ένα γρήγορο σερί 3-0 και μείωσε σε 7-6, αλλά έχασε επίθεση με παίκτη παραπάνω για να ισοφαρίσει και οι Ιταλοί ξαναπήραν τα ηνία και μία διαφορά 3-4 τερμάτων, την οποία διαφύλαξαν ως το τέλος.

Τα οκτάλεπτα (με πρώτο τον τυπικά γηπεδούχο ΠΑΟΚ): 3-5, 3-3, 3-5, 3-2

Η σύνθεση του ΠΑΟΚ: Βεκρής, Μπέγκο, Μανθογιάννης, Λεωνιδάκης, Κεχαλάρης 2, Τσολακούδης 1, Χονδροκούκης 2, Ντέλιτς 2, Μπιτσάκος 3, Γραμματικός 2, Ανδρικόπουλος, Σιορδίλης, Καραλής, Μαρινάγης

