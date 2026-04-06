ΠΑΟΚ: Διαθέσιμα επιπλέον εισιτήρια για το ντέρμπι με τον Άρη

Μέσα από ανακοίνωση της η ΚΑΕ ΠΑΟΚ έκανε γνωστό πως υπάρχουν διαθέσιμα εισιτήρια για την εξ αναβολής αναμέτρηση με αντίπαλο τον Άρη που ορίστηκε για την Τετάρτη 15/4 στις 18:00, τα οποία προέκυψαν έπειτα από ακυρώσεις εισιτηρίων του πρώτου αγώνα μεταξύ των δύο ομάδων.

Όπως αναφέρει η ανακοίνωση: Η ΚΑΕ ΠΑΟΚ ενημερώνει ότι ενόψει του εξ αναβολής αγώνα ΠΑΟΚ – Άρης Betsson, που θα διεξαχθεί στο PAOK Sports Arena την Τετάρτη 15/4 στις 18:00, διατίθεται από σήμερα σε κυκλοφορία ένας μικρός αριθμός εισιτηρίων, τα οποία προέκυψαν από ακυρώσεις.

Τα εισιτήρια είναι μόνο της κατηγορίας white, κοστίζουν 15€ και η διάθεσή τους γίνεται μόνο ηλεκτρονικά από τη διεύθυνση…

https://www.ticketmaster.gr/paokbc-ww/showProductList.html

Υπενθυμίζεται ότι στον αγώνα ΠΑΟΚ – Άρης Betsson που θα διεξαχθεί στις 15/4 ισχύουν τα εξής…

Οι φίλαθλοι που προμηθεύτηκαν εισιτήρια μπορούν να τα χρησιμοποιήσουν για την είσοδό τους στο PAOK Sports Arena στον αγώνα της 15ης Απριλίου. Τα εισιτήρια αυτά από σήμερα εμφανίζονται και πάλι στην εφαρμογή gov.gr όσων τα είχαν προμηθευτεί.

Όσοι φίλαθλοι, για οποιονδήποτε λόγο, δεν μπορούν να κάνουν χρήση των εισιτηρίων που έχουν ήδη προμηθευτεί για τον εν λόγω αγώνα, μπορούν να επικοινωνήσουν με τα γραφεία της ΚΑΕ ΠΑΟΚ μέχρι και σήμερα (6/4) στις 18:00.

Ισχύουν τα εισιτήρια διαρκείας της σεζόν 2025-26.

Ισχύουν όλες οι προϋποθέσεις που διευκρινίζονται παρακάτω…

1.Κάθε φυσικό πρόσωπο μπορεί να έχει στην κατοχή του ένα (1) εισιτήριο μεμονωμένου αγώνα. Παρακαλούνται οι φίλαθλοι που θα προσέλθουν στο γήπεδο, να φέρουν μαζί τους οποιοδήποτε έγγραφο ταυτοπροσωπίας.

2.Η μεταβίβαση εισιτηρίου διαρκείας θα είναι ενεργή ως επιλογή στο Gov.gr Wallet μέχρι και 6 ώρες πριν από την έναρξη του αγώνα.

Τα παιδικά εισιτήρια διαρκείας δεν μεταβιβάζονται.

3.Τα παιδιά μέχρι 5 ετών (γεννηθέντες μέχρι και 1/1/2021) δικαιούνται δωρεάν είσοδο στο γήπεδο, εφόσον συνοδεύονται από ενήλικο που δικαιούται είσοδο στο γήπεδο και έχει τα απαραίτητα δημόσια έγγραφα ταυτοπροσωπίας.

Τα παιδιά 5-15 ετών δικαιούνται είσοδο με παιδικό εισιτήριο που κοστίζει 10 euro. Πρέπει να συνοδεύονται από ενήλικο που θα δικαιούται είσοδο (κάτοχος απλού ή εισιτηρίου διαρκείας) και θα έχει στην κατοχή του δημόσιο έγγραφο ταυτοπροσωπίας.

Παιδικά εισιτήρια διατίθενται μόνο για τα διαζώματα της κατηγορίας WHITE.

Παιδικά εισιτήρια θα πωλούνται από το γήπεδο (Δευτέρα – Πέμπτη 10:00-18:00).

Υπάρχει πλέον και η δυνατότητα αγοράς παιδικού εισιτηρίου με σύνδεσμο πληρωμής (payment link), για την οποία πρέπει να προηγηθεί επικοινωνία με τα γραφεία της ΚΑΕ ΠΑΟΚ (2310472551, tickets@paokbc.gr )

4.Οι φίλαθλοι άνω των 67 ετών που δεν διαθέτουν Gov.gr Wallet θα μπορούν να έρχονται στα γραφεία της ΚΑΕ ΠΑΟΚ στο γήπεδο (Δευτέρα – Πέμπτη 10:00-18:00), για να προμηθεύονται το εισιτήριο τους.

5.Οι φίλαθλοι θα πρέπει να γνωρίζουν ότι η είσοδος στο γήπεδο γίνεται μόνο με τη χρήση της εφαρμογής Gov.gr Wallet. Για αυτό και είναι απαραίτητη η εγκατάστασή της από όσους δεν τη διαθέτουν ακόμα.

Ο φίλαθλος θα πρέπει να προσθέσει και να ταυτοποιήσει το εισιτήριό του στην εφαρμογή Gov.gr Wallet, ακολουθώντας τη διαδικασία που προβλέπεται από την κείμενη νομοθεσία προκειμένου να έχει πρόσβαση στο PAOK Sports Arena.

Για να κατεβάσετε την εφαρμογή είναι απαραίτητη η χρήση των προσωπικών κωδικών TaxisNet/web banking, καθώς και η κατοχή επιβεβαιωμένου αριθμού κινητού τηλεφώνου στο Εθνικό Μητρώο Επικοινωνίας.

Η εφαρμογή Gov.gr Wallet διατίθεται δωρεάν για τους κατόχους Apple στο Apple Store και για τους κατόχους Android στο Google Play.

Είναι πολύ σημαντικό να γνωρίζουν όλοι οι φίλαθλοι, ότι ο δηλωθείς κάτοχος εισιτηρίου διαρκείας θα πρέπει να είναι ο ίδιος που τελικά θα ταυτοποιηθεί στην εφαρμογή Gov.gr Wallet.

Για περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με το ψηφιακό εισιτήριο, καθώς και για πληροφορίες και οδηγίες αναφορικά με την λειτουργία του ψηφιακού εισιτηρίου, μπορείτε να ανατρέξετε στο https://tickets.gov.gr

6.Η ΚΑΕ ΠΑΟΚ διευκρινίζει ότι δεν εμπλέκεται στη διαδικασία προσθήκης του ψηφιακού εισιτηρίου στο Gov.gr Wallet από την αγορά του και εντεύθεν. Για οποιοδήποτε τεχνικό πρόβλημα παρουσιαστεί σχετικά με την προσθήκη στο Gov.gr Wallet ή τυχόν δυσλειτουργίες ή άτομα που έχουν πρόσβαση σε αυτό, θα πρέπει να ανατρέξουν αποκλειστικά στο https://support.gov.gr/guide/ και στο https://wallet.gov.gr/support

ΔΩΡΕΑΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΜΕΑ ΑΠΟ ΤΗΝ TAXIWAY

Η ΚΑΕ ΠΑΟΚ και η TAXIWAY, στο πλαίσιο της συνεργασίας τους, προσφέρουν τη ΔΩΡΕΑΝ μετακίνηση ατόμων με κινητικά προβλήματα, από και προς το PAOK Sports Arena σε κάθε εντός έδρας αγώνα της ομάδας μας!

Για τον προγραμματισμό της μετακίνησής τους, οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να επικοινωνήσουν το αργότερο 48 ώρες πριν από κάθε αγώνα, με τα γραφεία της ΚΑΕ ΠΑΟΚ, στο τηλέφωνο: 2310-472551 (καθημερινά: 10:00-18:00).