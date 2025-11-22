MENOY

ΠΑΟΚ: Δεν ανακοίνωσε αποστολή ενόψει Κηφισιάς ο Λουτσέσκου – Οριστικά εκτός ο Ντεσπόντοφ

Φωτογραφία: Intime
|
THESTIVAL TEAM

Οριστικά νοκ άουτ ενόψει της αυριανής (23/11, 19:00) αναμέτρησης του ΠΑΟΚ απέναντι στην Κηφισιά έμεινε ο Κίριλ Ντεσπόντοφ, ο οποίος ταλαιπωρείται από ίωση και δεν συμμετείχε ούτε στη σημερινή προπόνηση του Δικεφάλου – Δεν ανακοίνωσε αποστολή ο Λουτσέσκου.

Αναλυτικά η ενημέρωση της «ασπρόμαυρης» ΠΑΕ:

«Μετά από δύο εβδομάδες το αγωνιστικό τμήμα του Δικεφάλου είναι έτοιμο για την επιστροφή στην δράση καθώς ολοκλήρωσε την προετοιμασία του για το παιχνίδι κόντρα στην Κηφισιά στο γήπεδο της Τούμπας.

Η τελευταία προπόνηση διεξήχθη στη Νέα Μεσημβρία το απόγευμα του Σαββάτου (22.11) και περιλάμβανε δουλειά στην τακτική, ενώ διεξήχθη οικογενειακό δίτερμα και ειδικό πρόγραμμα για τις στατικές φάσεις.

Ο Γιάννης Κωνσταντέλιας δούλεψε ατομικά στο γήπεδο, ο Μαντί Καμαρά υποβλήθηκε σε θεραπεία, ενώ εκτός προπόνησης έμεινε ο Κίριλ Ντεσπόντοφ λόγω ίωσης».

ΠΑΟΚ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

