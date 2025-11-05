ΠΑΟΚ: Χωρίς προβλήματα κοντράρεται απόψε με την Τρέπσα – Με νίκη κρατάει στο χέρι του την πρωτιά στο Europe Cup

Ο δεύτερος γύρος της πρώτης φάσης του FIBA Europe Cup άρχισε και το πρώτο του παιχνίδι του μοιάζει να έκανε πιο περίπλοκη την κατάσταση. Για τον ΠΑΟΚ όμως μπορεί να είναι και πιο ξεκάθαρη. Απόψε (19:30, ERTSPORTS 2) μπορεί και πρέπει να κάνει ένα ακόμη βήμα προς την πρωτιά για να μην πάει προς την πρώτη κατεύθυνση, μιας κατάστασης που θα γίνει περισσότερο περίπλοκη.

Η χθεσινή νίκη της Άνβιλ επί της Μπράουνσβαϊγκ (84-65) έβαλε τους Πολωνούς για τα καλά στο κόλπο, δεδομένου ότι έφτασαν στο 2-2 ενώ κάλυψαν και τη διαφορά του πρώτου γύρου αφού είχαν χάσει στον πόντο. Πρακτικά αυτό σημαίνει ότι ο ΠΑΟΚ δεν θα χρειαστεί να καλύψει τη διαφορά των εννιά πόντων στο ματς της τελευταίας αγωνιστικής με την Μπράουνσβαϊγκ (19/11, 20:15), με μία προϋπόθεση: Να κάνει το 3/3 ως το τέλος που μπορεί να μην είναι εύκολο αλλά είναι σίγουρα ρεαλιστικό.

Η ομάδα του Γιούρι Ζντοβτς θα αντιμετωπίσει λοιπόν σήμερα και χωρίς προβλήματα την Τρέπσα στο Κόσοβο, όπου θα πρέπει να μετουσιώσει την ανωτερότητα της και να εκμεταλλευτεί το εξαιρετικό μομέντουμ το οποίο έχει. Θέλει νίκη με «μισό» πόντο ώστε να πάει στα δύο εντός έδρας ματς με την Άνβιλ και την Μπράουνσβαϊγκ μέσα από τα οποία θα κλειδώσει την πρωτιά και την πρόκριση στους «16». Διαφορετικά θα… βγουν τα κομπιουτεράκια.