ΠΑΟΚ: Χωρίς Μεϊτέ αλλά με Νίκο Σαββίδη η τελευταία προπόνηση πριν τη Θέλτα

Intime
|
THESTIVAL TEAM

Ο ΠΑΟΚ ολοκλήρωσε την προετοιμασία του για τον αγώνα με την Θέλτα στον οποίο θέλει τη νίκη, ώστε να κάνει το πρώτο βήμα για την πρόκριση στους “16” του Europa League.

Ο Σουαλιό Μεϊτέ έμεινε εκτός προπόνησης του ΠΑΟΚ και ως εκ τούτου, η συμμετοχή του στον αυριανό αγώνα με τη Θέλτα δεν συγκεντρώνει πιθανότητες. Ο Γάλλος χαφ βρίσκεται σε καθεστώς διαχείρισης, μετά το πρόβλημα τραυματισμού που απέκτησε στο ισχίο

Όσον αφορά τους υπόλοιπους τραυματίες -όπως και χθες έτσι και σήμερα- οι Κωνσταντέλιας-Ιβανούσετς ξεκίνησαν το πρόγραμμα με ατομικό στο γήπεδο, ενώ οι Πέλκας-Ντεσπόντοφ συνέχισαν με θεραπεία.

Να αναφέρουμε ότι στη Νέα Μεσημβρία βρέθηκε την Τετάρτη και ο Νίκος Σαββίδης, ο οποίος παρακολούθησε με ενδιαφέρον την τελευταία “δοκιμή” των παικτών πριν από το ματς με την Θέλτα, δείχνοντας έμπρακτα τη στήριξή του στην ομάδα.

Δεν είναι άλλωστε η πρώτη φορά που ο γιος του Ιβάν Σαββίδη βρίσκεται δίπλα στον ΠΑΟΚ το τελευταίο διάστημα, καθώς είχε δώσει το “παρών” και στο γήπεδο της Τούμπα στα παιχνίδια με τον Παναθηναϊκός και την ΑΕΚ. Κάτι αντίστοιχο αναμένεται να συμβεί και στο παιχνίδι με τη Θέλτα.

Νίκος Σαββίδης ΠΑΟΚ

