ΠΑΟΚ: Χωρίς Κωνσταντέλια, Παβλένκα και Τάισον στην Ισπανία

Το απόγευμα της Τρίτης (24/2) αναχωρεί για το Βίγκο ο ΠΑΟΚ ενόψει του αγώνα με τη Θέλτα (26/2, 22:00) στο πλαίσιο της ρεβάνς της ενδιάμεσης φάσης του Europa League.

O Λούκα Ιβανούσετς ξεπέρασε τον τραυματισμό του, ωστόσο είναι εκτός ευρωπαϊκής λίστας και δεν θα βρίσκεται στην αποστολή του Δικεφάλου. Στα «πιτς» παραμένουν οι Κωνσταντέλιας, Ντεσπόντοφ, Πέλκας, Μεϊτέ, Λόβρεν και Παβλένκα, που τίθενται νοκ άουτ για τον επικείμενο αγώνα, ενώ εκτός αποστολής έμεινε και ο τιμωρημένος Αντρίγια Ζίβκοβιτς.

Επιπροσθέτως, εκτός αποστολής έμεινε και ο Τάισον (!), ο οποίος δέχθηκε χτύπημα στο ματς με την ΑΕΛ και υποβλήθηκε σήμερα (24/2) σε θεραπεία.

Αναλυτικά τα όσα αναφέρει η ενημέρωση της ΠΑΕ ΠΑΟΚ:

«Ο ΠΑΟΚ είναι έτοιμος να ταξιδέψει στην Ισπανία για να δώσει μια σκληρή μάχη με τη Θέλτα, με φόντο ένα εισιτήριο στους 16 του UEFA Europa League 2025-26.

H ομάδα προπονήθηκε το πρωί της Τρίτης (24.02) στη Νέα Μεσημβρία, με το πρόγραμμα να είναι αφιερωμένο στην τακτική και τη φυσική κατάσταση μέσα από διάφορες ασκήσεις και παιχνίδια.

Ο Λούκα Ιβανούσετς προπονήθηκε κανονικά με την ομάδα, οι Κωνσταντέλιας, Ντεσπόντοφ και Πέλκας δούλεψαν ατομικά στο γήπεδο, οι Μεϊτέ, Λόβρεν και Παβλένκα υποβλήθηκαν σε θεραπεία, ενώ θεραπεία έκανε κι ο Τάισον, ο οποίος στο παιχνίδι με την ΑΕΛ δέχθηκε χτύπημα στο γλουτό. Οι εξετάσεις του Γίρι Παβλένκα έδειξαν ότι δεν έχει υποστεί κάταγμα στα πλευρά και θα υποβληθεί σε θεραπεία προκειμένου να επουλωθεί το θλαστικό τραύμα. Εκτός μάχης είναι και ο τιμωρημένος Αντρίγια Ζίβκοβιτς .

Αναλυτικά οι παίκτες που θα έχει στη διάθεσή του ο Ράζβαν Λουτσέσκου είναι οι: Τσιφτσής, Μοναστηρλής, Νικολακούλης, Κένι, Σάντσεζ, Κεντζιόρα, Βολιάκο, Μιχαηλίδης, Μπάμπα, Τέιλορ, Ντούνγκα, Θυμιάνης, Ζαφείρης, Οζντόεφ, Καμαρά, Μπιάνκο, Μπέρδος, Χατσίδης, Γιακουμάκης, Γερεμέγεφ, Μύθου

Ο ΠΑΟΚ το απόγευμα αναχωρεί για Βίγκο. Την Τετάρτη (25.02) θα προπονηθεί στις 19:00 στο Μπαλαΐδος, ενώ νωρίτερα θα διεξαχθεί η καθιερωμένη συνέντευξη Τύπου του Ράζβαν Λουτσέσκου κι εκπροσώπου των ποδοσφαιριστών».

