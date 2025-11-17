MENOY

ΠΑΟΚ: Χωρίς Κωνσταντέλια και Καμαρά ξεκίνησε η προετοιμασία για Κηφίσια

THESTIVAL TEAM

Ο ΠΑΟΚ προπονήθηκε και άρχισε να μπαίνει σε ρυθμούς Κηφισιάς (23/11, 19:00) χωρίς όμως να έχει στη διάθεσή του τον Γιάννη Κωνσταντέλια και τον Μαντί Καμάρα.

Πέρα από τις απουσίες των Γιάννη Κωνσταντέλια και Μαντί Καμαρά, ο Ραζβάν Λουτσέσκου δεν είχε στη διάθεσή του τους διεθνείς ποδοσφαιριστές. Ο Ζοάν Σάστρε ξεπέρασε το πρόβλημα που τον ταλαιπωρούσε και επέστρεψε σε κανονικούς ρυθμούς προπόνησης.

Ο «Δικέφαλος του Βορρά» θα επιστρέψει στο προπονητικό κέντρο της Νέας Μεσημβρίας την Τρίτη στις 11.00 και ο Ρουμάνος θα συνεχίσει να προπονεί την ομάδα του με αρκετές απουσίες.

