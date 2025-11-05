ΠΑΟΚ: Χωρίς Κεντζιόρα και Καμαρά με Γιουνγκ Μπόις

Ο ΠΑΟΚ ολοκλήρωσε την προετοιμασία του για τον αγώνα με τη Γιουνγκ Μπόις στην Τούμπα (6/11/2025, 22:00) για το Europa League.

Ο προπονητής του ΠΑΟΚ, Ραζβάν Λουτσέσκου, είδε τον Δημήτρη Πέλκα να προπονείται κανονικά και να δηλώνει “παρών” για τον αγώνα με τη Γιουνγκ Μπόις.

Αντιθέτως, οι Μαντί Κάμαρα και ο τιμωρημένος Τόμας Κεντζιόρα έμειναν εκτός, όπως και ο κλινήρης Κώστας Θυμιάνης.

Η ενημέρωση της ΠΑΕ ΠΑΟΚ αναφέρει:

“Η προετοιμασία για την αναμέτρηση της Τούμπας κόντρα στη Young Boys ολοκληρώθηκε κι ο ΠΑΟΚ είναι έτοιμος να υποδεχθεί την ελβετική ομάδα θέλοντας να δώσει συνέχεια στο σερί του.

Η τελευταία πρόβα περιελάμβανε δουλειά στο τακτικό κομμάτι και ειδικό πρόγραμμα για τις στατικές φάσεις. Ο Κωνσταντίνος Θυμιάνης έμεινε εκτός προπόνησης λόγω ίωσης, ο Μαντί Καμαρά ακολούθησε μέρος της προπόνησης και στη συνέχεια δούλεψε ατομικά, ενώ εκτός αγώνα είναι κι ο τιμωρημένος Τόμας Κεντζιόρα.

Όλοι οι υπόλοιποι παίκτες θα είναι στη διάθεση του Ράζβαν Λουτσέσκου για την αναμέτρηση της Πέμπτης (06.11)“.