ΠΑΟΚ: Χαμός για ένα εισιτήριο στη Λειβαδιά

Οι οπαδοί του ΠΑΟΚ εξάντλησαν τα εισιτήρια της Θύρας 4 του «Λάμπρος Κατσώνης» για την αυριανή αναμέτρηση με τον Λεβαδειακό για την 12η αγωνιστική της Super League (30/11, 19:00) και τώρα η προπώληση συνεχίζεται για τη Θύρα 5, όπου οι τιμές ορίζονται στα 40 ευρώ.

Ο κόσμος του Δικεφάλου θα δώσει «βροντερό» παρών στο γήπεδο του Λεβαδειακού καθώς όπως γνωστοποίησε η ΠΑΕ, τα εισιτήρια για τη Θύρα 4 του «Λάμπρος Κατσώνης» έχουν ήδη εξαντληθεί.

Η προπώληση συνεχίζεται με αμείωτο ρυθμό για τη Θύρα 5, εκεί όπου οι τιμές ορίζονται στα 40 ευρώ και αναμένεται εξίσου μεγάλη συμμετοχή από τους υποστηρικτές των ασπρόμαυρων.

Αναλυτικά τα όσα αναφέρει η ενημέρωση της ΠΑΕ ΠΑΟΚ:

«Εξαντλήθηκαν τα εισιτήρια για τη Θύρα 4 στη Λειβαδιά. Η προπώληση συνεχίζεται πλέον για τη Θύρα 5»