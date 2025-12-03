MENOY

ΠΑΟΚ: Αύριο κυκλοφορούν τα εισιτήρια για το ντέρμπι της Κυριακής με τον Άρη στο γήπεδο της Τούμπας

Φωτογραφία: Intime
THESTIVAL TEAM

Σε κυκλοφορία θα τεθούν από αύριο (04/12, 10:00) τα εισιτήρια για το μεγάλο παιχνίδι της Κυριακής (07/12, 19:30), ανάμεσα σε ΠΑΟΚ και Άρη στο Γήπεδο της Τούμπας στο πλαίσιο της 13ης αγωνιστικής της Super League.

Μετά το παιχνίδι που θα διεξαχθεί απόψε (03/12, 21:30) στο «Κλεάνθης Βικελίδης» για το Κύπελλο, οι δύο ομάδες θα συναντηθούν και την Κυριακή για το πρωτάθλημα, με το ματς αυτό να κλείνει την εβδομάδα των ντέρμπι για τους δύο συλλόγους.

Οι φίλοι του ΠΑΟΚ θα μπορούν να κλείσουν τη θέση τους στην Τούμπα από αύριο.

