ΠΑΟΚ: Ατομικό ο Γιακουμάκης, παραμένουν εκτός Κένι-Ζίβκοβιτς ενόψει Βόλου

Συνεχίζεται η προετοιμασία του ΠΑΟΚ για την εκτός έδρας αναμέτρηση κόντρα στον Βόλο, με τον Γιώργο Γιακουμάκη να κάνει ατομικό πρόγραμμα και τους Κένι και Ζίβκοβιτς να υποβάλλονται σε θεραπεία.

Η προετοιμασία του ΠΑΟΚ για την εκτός έδρας αναμέτρηση με τον Βόλο συνεχίζεται με την επιθετική τακτική να βρίσκεται στο προσκήνιο στο πρόγραμμα της Τετάρτης.

Παίκτες και τεχνικό επιτελείο, μετά την απαραίτητη προθέρμανση εκτέλεσαν ασκήσεις επιθετικής τακτικής, ενώ στο φινάλε διεξήχθη και οικογενειακό δίτερμα.

Ο Γιώργος Γιακουμάκης έκανε ατομικό πρόγραμμα στο γήπεδο, ενώ οι Τζόντζο Κένι και Αντρίγια Ζίβκοβιτς υποβλήθηκαν σε θεραπεία. Την Πέμπτη (19.03) ο ΠΑΟΚ θα προπονηθεί στις 11.00.