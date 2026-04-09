ΠΑΟΚ: Αποθέωση της ομάδας μπάσκετ στο αεροδρόμιο “Μακεδονία” – Δείτε βίντεο

Η αποστολή του μπασκετικού ΠΑΟΚ έφtασε λίγο μετά τις 19:00 στο αεροδρόμιο Μακεδονία, με αρκετούς φίλους της ομάδας να βρίσκονται -όπως είχε προαναγγελθεί- εκεί προκειμένου να τους αποθεώσουν για την ηρωική πρόκριση επί της Μούρθια.

Ο Δικέφαλος βρίσκεται για δεύτερη διαδοχική χρονιά στους τελικούς του FIBA Europe Cup και ο κόσμος του ΠΑΟΚ σήκωσε το αεροδρόμιο στο πόδι αποθέωνοντας τους παίκτες και το τεχνικό επιτελείο για την τεράστια προσπάθεια που κατέβαλλαν επί Ισπανικού εδάφους.