MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

ΠΑΟΚ: Αποθέωση της ομάδας μπάσκετ στο αεροδρόμιο “Μακεδονία” – Δείτε βίντεο

Intime
|
THESTIVAL TEAM

Η αποστολή του μπασκετικού ΠΑΟΚ έφtασε λίγο μετά τις 19:00 στο αεροδρόμιο Μακεδονία, με αρκετούς φίλους της ομάδας να βρίσκονται -όπως είχε προαναγγελθεί- εκεί προκειμένου να τους αποθεώσουν για την ηρωική πρόκριση επί της Μούρθια.

Ο Δικέφαλος βρίσκεται για δεύτερη διαδοχική χρονιά στους τελικούς του FIBA Europe Cup και ο κόσμος του ΠΑΟΚ σήκωσε το αεροδρόμιο στο πόδι αποθέωνοντας τους παίκτες και το τεχνικό επιτελείο για την τεράστια προσπάθεια που κατέβαλλαν επί Ισπανικού εδάφους.

ΠΑΟΚ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

