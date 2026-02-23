MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

ΠΑΟΚ: Από την Τρίτη στο Βίγκο η ασπρόμαυρη αποστολή

Φωτογραφία: Intime
|
THESTIVAL TEAM

Ο Δικέφαλος την Πέμπτη αγωνίζεται στο Βίγκο απέναντι στη Θέλτα, σε ένα γνώριμο για αυτόν γήπεδο αφού είχε βρεθεί εκεί και το περασμένο φθινόπωρο για την league phase της διοργάνωσης.

Αυτή τη φορά το ματς είναι στα πλαίσια της νοκ άουτ φάσης της διοργάνωσης με τους Ισπανούς να έχουν πάρει από την περασμένη Πέμπτη ένα σαφές προβάδισμα με το υπέρ τους 1-2. Ο Δικέφαλος αύριο στις 18:00 με πτήση τσάρτερ θα ταξιδέψει στην Ισπανία, έχοντας κάνει νωρίτερα την προπόνηση στη Θεσσαλονίκη.

Έτσι η αποστολή λίγο μετά τις 22:00 θα φτάσει στο Βίγκο και την Τετάρτη η ομάδα θα κάνει επί ισπανικού εδάφους την προπόνησή της, έχοντας προλάβει να πάρει ανάσες αφού θα βρίσκεται ήδη για αρκετές ώρες στην Ισπανία.

Την Παρασκευή ο ΠΑΟΚ θα κάνει επίσης προπόνηση στο Βίγκο και το μεσημέρι θα πετάξει για τη Θεσσαλονίκη έχοντας ουσιαστικά στη διάθεση της η ομάδα μόνο ένα χαλάρωμα το Σάββατο πριν υποδεχθεί τον Αστέρα στην Τούμπα την Κυριακή.

Πηγή: metrosport.gr

ΠΑΟΚ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 22 ώρες πριν

Συναγερμός στην Καβάλα: Φωτιά σε αλιευτικό σκάφος

LIFESTYLE 4 ώρες πριν

Η Μπάγια Αντωνοπούλου έκανε gender reveal party στη δεξίωση του γάμου της κι ανακάλυψε ότι περιμένει αγοράκι

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 3 ώρες πριν

Σφοδρή σύγκρουση αυτοκινήτων με τέσσερις τραυματίες στον κόμβο Ολυμπίων στον Πύργο – Δείτε βίντεο από το σημείο

ΔΙΕΘΝΗ 21 ώρες πριν

ΗΠΑ-Ιράν: Οι πρόσφατες διαπραγματεύσεις έστειλαν “ενθαρρυντικά μηνύματα”, λέει ο Ιρανός πρόεδρος Πεζεσκιάν

ΔΙΕΘΝΗ 22 ώρες πριν

ΗΠΑ: Απαγόρευση της κυκλοφορίας στη Νέα Υόρκη, εν αναμονή σφοδρής χιονόπτωσης

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 9 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη 47χρονος να οδηγεί υπό την επήρεια μέθης