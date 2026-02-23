ΠΑΟΚ: Από την Τρίτη στο Βίγκο η ασπρόμαυρη αποστολή

Ο Δικέφαλος την Πέμπτη αγωνίζεται στο Βίγκο απέναντι στη Θέλτα, σε ένα γνώριμο για αυτόν γήπεδο αφού είχε βρεθεί εκεί και το περασμένο φθινόπωρο για την league phase της διοργάνωσης.

Αυτή τη φορά το ματς είναι στα πλαίσια της νοκ άουτ φάσης της διοργάνωσης με τους Ισπανούς να έχουν πάρει από την περασμένη Πέμπτη ένα σαφές προβάδισμα με το υπέρ τους 1-2. Ο Δικέφαλος αύριο στις 18:00 με πτήση τσάρτερ θα ταξιδέψει στην Ισπανία, έχοντας κάνει νωρίτερα την προπόνηση στη Θεσσαλονίκη.

Έτσι η αποστολή λίγο μετά τις 22:00 θα φτάσει στο Βίγκο και την Τετάρτη η ομάδα θα κάνει επί ισπανικού εδάφους την προπόνησή της, έχοντας προλάβει να πάρει ανάσες αφού θα βρίσκεται ήδη για αρκετές ώρες στην Ισπανία.

Την Παρασκευή ο ΠΑΟΚ θα κάνει επίσης προπόνηση στο Βίγκο και το μεσημέρι θα πετάξει για τη Θεσσαλονίκη έχοντας ουσιαστικά στη διάθεση της η ομάδα μόνο ένα χαλάρωμα το Σάββατο πριν υποδεχθεί τον Αστέρα στην Τούμπα την Κυριακή.

