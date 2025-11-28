MENOY

ΠΑΟΚ: Ανεβάζουν “στροφές” Γιάννης Κωνσταντέλιας και Μαντί Καμαρά, ξεκίνησε θεραπεία ο Δημήτρης Πέλκας

Φωτογραφία: Intime
Ο ΠΑΟΚ άφησε πίσω του την ισοπαλία με την Μπραν στο Europa League και στρέφεται στην αναμέτρηση με τον Λεβαδειακό στη Super League, όπου μπορεί πια να έχει διαθέσιμους και τους Γιάννη Κωνσταντέλια και Μαντί Καμαρά.

Στην προπόνηση της Παρασκευής (28/11), Γιάννης Κωνσταντέλιας και Μαντί Καμαρά έβγαλαν μέρος του προγράμματος και πλέον υπάρχουν πιθανότητες να βρίσκονται στην αποστολή του ΠΑΟΚ για το παιχνίδι με τον Λεβαδειακό.

Αντίθετα, εκτός θα είναι ο Δημήτρης Πέλκας, που ξεκίνησε θεραπεία μετά τη θλάση που υπέστη στο δικέφαλο του δεξιού του ποδιού.

Η ενημέρωση από την ΠΑΕ ΠΑΟΚ:

“Η ευρωπαϊκή μάχη με τη Μπραν ανήκει στο παρελθόν. Το πρόγραμμα είναι ιδιαίτερα απαιτητικό και δεν αφήνει περιθώρια στην ομάδα, που πρέπει να επικεντρωθεί στην αναμέτρηση της Λιβαδειάς, όπου θα ταξιδέψει με μοναδικό στόχο τους τρεις βαθμούς.

Η προετοιμασία της ομάδας ξεκίνησε στη Νέα Μεσημβρία το απόγευμα της Παρασκευής (28.11). Οι παίκτες που βρέθηκαν στην αρχική 11άδα κόντρα στους Νορβηγούς ακολοούθησαν πρόγραμμα αποθεραπείας κι αποκατάστασης στην πισίνα και το γυμναστήριο. Οι υπόλοιποι δούλεψαν με το τεχνικό επιτελείο στον τομέα της τακτικής, ενώ έπαιξαν κι οικογενειακό διπλό.

Ο Δημήτρης Πέλκας υποβλήθηκε σε μαγνητική που έδειξε πως έχει υποστεί θλάση στον δεξί δικέφαλo, ξεκίνησε ήδη θεραπείες κι η κατάστασή του θα αξιολογείται καθημερινά. Οι Γιάννης Κωνσταντέλιας και Μαντί Καμαρά ακολούθησαν μέρος της προπόνησης και στη συνέχεια δούλεψαν ατομικά.

Το Σάββατο (29.11) ο ΠΑΟΚ θα προπονηθεί στις 10:45 και το απόγευμα θα αναχωρήσει για Λιβαδειά”.

