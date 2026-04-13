ΠΑΟΚ: Ανεβαίνει ο Ζίβκοβιτς που δούλεψε στο γήπεδο, σοβαρό ζήτημα με Ντεσπόντοφ

Ο ΠΑΟΚ ξεκίνησε την προετοιμασία του για το σημαντικό παιχνίδι τίτλου με την ΑΕΚ (19/04/26, 18:00) και ο Ραζβάν Λουτσέσκου είδε τον Αντρίγια Ζίβκοβιτς να πατάει γήπεδο μετά από καιρό για να προπονηθεί ατομικά. Αντίθετα, ο Ντεσπόντοφ αναμένεται να χειρουργηθεί στο μεγάλο δάχτυλο του αριστερού του ποδιού.

Συγκεντρωμένοι στον επόμενο τελικό

Αγωνιστική εβδομάδα ξεκίνησε στη Νέα Μεσημβρία, με τους παίκτες και το τεχνικό επιτελείο να στρέφουν την απόλυτη συγκέντρωσή τους στο παιχνίδι κόντρα στην ΑΕΚ στην Αθήνα.

Το πρόγραμμα της Δευτέρας του Πάσχα ξεκίνησε με προθέρμανση, rondo, ένα παιχνίδι κατοχήςκαι για για φινάλε τουρνουά υψηλής έντασης.

Οι Αντρίγια Ζίβκοβιτς , Τζόντζο Κένι και Σουαλιό Μεϊτέ δούλεψαν ατομικά στο γήπεδο, ενώ ο Κίριλ Ντεσπόντοφ έκανε θεραπεία, λόγω επιμονων ενοχλήσεων στο μεγάλο δάχτυλο του αριστερού του ποδιού , όπου αντιμετωπίζει ένα χρόνιο πρόβλημα.

Την Τρίτη (14.04) ο ΠΑΟΚ θα προπονηθεί στις 11:00.