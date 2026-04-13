ΠΑΟΚ: Ανεβαίνει ο Ζίβκοβιτς που δούλεψε στο γήπεδο, σοβαρό ζήτημα με Ντεσπόντοφ

Ο ΠΑΟΚ ξεκίνησε την προετοιμασία του για το σημαντικό παιχνίδι τίτλου με την ΑΕΚ (19/04/26, 18:00) και ο Ραζβάν Λουτσέσκου είδε τον Αντρίγια Ζίβκοβιτς να πατάει γήπεδο μετά από καιρό για να προπονηθεί ατομικά. Αντίθετα, ο Ντεσπόντοφ αναμένεται να χειρουργηθεί στο μεγάλο δάχτυλο του αριστερού του ποδιού.

Αναλυτικά τα όσα αναφέρει ο Δικέφαλος:

Συγκεντρωμένοι στον επόμενο τελικό

Αγωνιστική εβδομάδα ξεκίνησε στη Νέα Μεσημβρία, με τους παίκτες και το τεχνικό επιτελείο να στρέφουν την απόλυτη συγκέντρωσή τους στο παιχνίδι κόντρα στην ΑΕΚ στην Αθήνα.

Το πρόγραμμα της Δευτέρας του Πάσχα ξεκίνησε με προθέρμανση, rondo, ένα παιχνίδι κατοχήςκαι για για φινάλε τουρνουά υψηλής έντασης.

Οι Αντρίγια Ζίβκοβιτς , Τζόντζο Κένι και Σουαλιό Μεϊτέ δούλεψαν ατομικά στο γήπεδο, ενώ ο Κίριλ Ντεσπόντοφ έκανε θεραπεία, λόγω επιμονων ενοχλήσεων στο μεγάλο δάχτυλο του αριστερού του ποδιού , όπου αντιμετωπίζει ένα χρόνιο πρόβλημα.

Την Τρίτη (14.04) ο ΠΑΟΚ θα προπονηθεί στις 11:00.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Περισσοτερες Ειδησεις

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 12 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: Πήγε να κλέψει φορτηγό και ο ιδιοκτήτης του επιτέθηκε με τσεκούρι – Δύο συλλήψεις

LIFESTYLE 12 ώρες πριν

Ξέσπασε σε κλάματα η πρώην παίκτρια του My Style Rocks Απολλεών που είχε χάσει την κόρη της: Έγινα ξανά μανούλα

ΔΙΕΘΝΗ 8 ώρες πριν

Ισραήλ: Εντός ημερών η πόλη Μπιντ Τζμπέιλ στον νότιο Λίβανο θα είναι υπό τον πλήρη έλεγχό μας

ΔΙΕΘΝΗ 5 ώρες πριν

“Όποιο ιρανικό πλοίο πλησιάσει τα Στενά του Ορμούζ θα εξουδετερωθεί άμεσα”, λέει ο Τραμπ

ΔΙΕΘΝΗ 3 ώρες πριν

Κίνα: Η διατήρηση της εκεχειρίας μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν αποτελεί “απόλυτη προτεραιότητα”

ΔΙΕΘΝΗ 23 ώρες πριν

“Όχι” Στάρμερ στα σχέδια Τραμπ για αποκλεισμό των Στενών του Ορμούζ