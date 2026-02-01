ΠΑΟΚ: Άνετη νίκη με τεσσάρα από το ημίχρονο κόντρα στον Πανσερραϊκό, η Τούμπα τίμησε τα επτά αετόπουλα

Σε ένα παιχνίδι που το αγωνιστικό σκέλος είχε περάσει σε δεύτερη μοίρα, ο ΠΑΟΚ επικράτησε με 4-1 του Πανσερραϊκού, με τα τέσσερα γκολ να έρχονται μέχρι το 26ο λεπτό από Γερεμέγεφ, Ντεσπόντοφ, Πέλκα και Βολιάκο. Η ομάδα του Ραζβάν Λουτσέσκου έδειξε από την αρχή την αποφασιστικότητα της στον αγωνιστικό χώρο, φτάνοντας σε μία άνετη επιτυχία, στη σκιά της πρόσφατης τραγωδίας που στοίχισε τη ζωή σε επτά φίλους της ομάδας.

Οι παίκτες του Δικεφάλου, με εμφανή συγκέντρωση και σεβασμό, κατόρθωσαν να τιμήσουν τη μνήμη των χαμένων φιλάθλων, με μια εμφάνιση που συνδύασε αποτελεσματικότητα και αφοσίωση. Πριν την έναρξη του ματς, κατατέθηκαν στεφάνια από τις δύο ομάδες μπροστά στη Θύρα 4, ενώ στο 27ο λεπτό ο αγώνας διακόπηκε και άναψαν πυρσοί σε όλες τις κερκίδες της Τούμπας.

Με το πόδι στο… γκάζι

Ο ΠΑΟΚ μπήκε δυνατά στο παιχνίδι και από τα πρώτα λεπτά έδειξε τις διαθέσεις του. Μόλις στο 1ο λεπτό ο Κωνσταντέλιας δοκίμασε το πόδι του με δυνατό σουτ, όμως ο Τσομπανίδης αντέδρασε αποκρούοντας με υπερένταση και κρατώντας το μηδέν για την ομάδα του.

Η πίεση του Δικεφάλου καρποφόρησε στο 5ο λεπτό. Ο Ντεσπόντοφ έβγαλε σέντρα ακριβείας από τα δεξιά και ο Γερεμέγεφ, αφύλακτος στην καρδιά της περιοχής, πήρε την κεφαλιά και άνοιξε το σκορ, βάζοντας τον ΠΑΟΚ μπροστά στο σκορ. Τρία λεπτά αργότερα, οι ρόλοι αντιστράφηκαν. Ο Γερεμέγεφ αυτή τη φορά μοίρασε, βρίσκοντας τον Ντεσπόντοφ, ο οποίος με ψύχραιμο πλασέ στην κίνηση στο δεύτερο δοκάρι διπλασίασε τα τέρματα των γηπεδούχων, γράφοντας το 2-0.

Ο Πανσερραϊκός, ωστόσο, αντέδρασε άμεσα. Στο 12ο λεπτό ο Φέλτες εκτέλεσε έξυπνα με φάλτσα ένα φάουλ, αιφνιδιάζοντας τον Παβλένκα, ο οποίος έμεινε άγαλμα, μειώνοντας σε 2-1.

Ο ΠΑΟΚ συνέχισε να απειλεί. Στο 16’ ο Κωνσταντέλιας μπήκε με αξιώσεις στην περιοχή και σούταρε, αλλά ο Τσομπανίδης μπλόκαρε σταθερά. Ένα λεπτό αργότερα, ο Καρέλης επιχείρησε σουτ στην κίνηση μετά από γύρισμα από τα αριστερά, χωρίς όμως να βρει στόχο.

Στο 19’ ήρθε το τρίτο γκολ για τον Δικέφαλο. Ο Γερεμέγεφ με κεφαλιά-πάσα έστρωσε την μπάλα στον Πέλκα, ο οποίος με εντυπωσιακό γυριστό σουτ νίκησε τον Τσομπανίδη και ανέβασε τον δείκτη του σκορ στο 3-1. Οι γηπεδούχοι δεν κατέβασαν ρυθμό και στο 26’ πέτυχαν και τέταρτο τέρμα. Ο Πέλκας εκτέλεσε το φάουλ και ο Βολιάκο με προβολή έστειλε την μπάλα στα δίχτυα, βάζοντας και ο ίδιος το όνομά του στον πίνακα των σκόρερ.

Συγκλονιστικές στιγμές στη διακοπή στο 27ο λεπτό

Στο 27ο λεπτό το παιχνίδι σταμάτησε, οι φίλοι του ΠΑΟΚ άναψαν πυρσούς σε όλες τις Θύρες, και το σύνθημα «αδέρφια ζείτε εσείς μας οδηγείται» κυριάρχησε, προς τιμήν των επτά αδικοχαμένων οπαδών της ομάδας. Το ματς ξεκίνησε και πάλι μετά από περίπου επτά λεπτά.

Στα τελευταία λεπτά του πρώτου ημιχρόνου, ο ΠΑΟΚ είχε ακόμη δύο καλές στιγμές. Στο 41’ ο Γερεμέγεφ σούταρε από πλάγια θέση μέσα στην περιοχή, με την μπάλα να παίρνει ανάποδα φάλτσα και να περνάει άουτ και στις καθυστερήσεις, στο 45’+2’, ο Πέλκας βρέθηκε σε θέση βολής από τη μικρή περιοχή, όμως το σουτ του κόντραρε στον Γκελασβίλι και κατέληξε κόρνερ, με το 4-1 να παραμένει μέχρι το φινάλε του πρώτου μέρους.

Μία τελική μέχρι το 80′!

Στο δεύτερο μέρος του αγώνα, ο ρυθμός έπεσε κατακόρυφα. Η πρώτη φάση του δευτέρου ημιχρόνου ήρθε από τον Ντεσπόντοφ στο 62′, που επιχείρησε ένα σουτ από το ύψος της περιοχής, που πέρασε άουτ χωρίς να ανησυχήσει ιδιαίτερα τον τερματοφύλακα της αντίπαλης ομάδας. Μετά από αυτό, το παιχνίδι επέστρεψε σε έναν ακόμη πιο αργό ρυθμό, με τον ΠΑΟΚ να ψάχνει διαδρόμους για να ανοίξει την αντίπαλη άμυνα, αλλά χωρίς ουσιαστική επιτυχία. Οι επόμενες τελικές καταγράφηκαν στο 80′ και στο 83′, με σουτ των Μπιάνκο και Καμαρά, που ήταν και οι τελευταίες του ματς. Στο 90′ ο Χατσίδης σκόραρε με πλασέ από την μικρή περιοχή, αλλά το γκολ ακυρώθηκε για χέρι.

MVP

Ο Γερεμέγεφ με ασίστ και μία γκολ ξεχώρισε στο πρώτο «εκρηκτικό» 25λεπτο του ΠΑΟΚ και του αξίζει ο τίτλος του πολυτιμότερου.

ΔΙΑΙΤΗΣΙΑ

Ο Ματσούκας είχε ένα εύκολο απόγευμα. Είναι χαρακτηριστικό ότι δεν μοίρασε ούτε μία κάρτα, ενώ δεν ήρθε αντιμέτωπος με κάποια δύσκολη φάση.

Οι συνθέσεις των δύο ομάδων:

ΠΑΟΚ: Παβλένκα, Σάστρε, Βολιάκο, Λόβρεν, Τέιλορ, Καμαρά, Ζαφείρης (78′ Μπιάνκο), Κωνσταντέλιας (45′ λ.τ. Χατσίδης), Πέλκας (67′ Μύθου), Ντεσπόντοφ, Γερεμέγεφ (78′ Τάισον).

Πανσερραϊκός: Τσομπανίδης, Ντε Μάρκο, Φέλτες, Γκελασβίλι, Αρμουγκομ, Γεωργιάδης (87′ Τόλιος), Λιάσος, Ριέρα (76′ Μπιλέ), Δοϊρανλής (66′ Σαλάμ), Τεϊσέιρα, Καρέλης (46′ Μασκανάκης).

