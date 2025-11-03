ΠΑΟΚ: “Ανάρπαστα” τα εισιτήρια για τον αγώνα στη Τούμπα με Γιούνγκ Μπόις
Την Γιούνγκ Μπόις υποδέχεται ο ΠΑΟΚ το βράδυ της Πέμπτης (06/11, 22:00) στο πλαίσιο της 4ης αγωνιστικής του UEFA Europa League.
Το παιχνίδι μπορεί να δώσει ακόμα μεγαλύτερη βαθμολογική ώθηση στον «Δικέφαλο». Τέτοια, θα δώσει σίγουρα ο δωδέκατος παίκτης του ΠΑΟΚ, ο κόσμος του ο οποίος από την πρώτη κιόλας μέρα της διάθεσης των εισιτηρίων φροντίζει να τα… εξαφανίσει!
Πιο συγκεκριμένα και σύμφωνα με το metrosport.gr, έχουν ήδη εξαντληθεί τα εισιτήρια στις Θύρες 4, 5 και 7. Στη Θύρα 8 θα βρεθούν, ως είθισται στα ευρωπαϊκά παιχνίδια, οι φίλαθλοι της φιλοξενούμενης ομάδας. Από εκεί και πέρα, έχουν απομείνει εισιτήρια στη Θύρα 6 αλλά και σε όλες των Επισήμων (1-2-3).
Μετά την σπουδαία νίκη κόντρα στη Λιλ (3-4), οι ελπίδες των «ασπρόμαυρων», όχι απλά έχουν αναθερμανθεί, αλλά πλέον ακόμα και η οκτάδα είναι εφικτή.
Τιμές εισιτηρίων
Θύρα 6: 25 ευρώ
Θύρα 2-3: 35 ευρώ
Θύρα 1: 40 ευρώ
VIP, VIPA: 100 ευρώ
Το πρόγραμμα του ΠΑΟΚ στο Europa League
06/11: ΠΑΟΚ-Γιούνγκ Μπόις
27/11: ΠΑΟΚ-Μπραν
11/12: Λουντογκόρετς-ΠΑΟΚ
22/1: ΠΑΟΚ-Μπέτις
29/1: Λυόν-ΠΑΟΚ