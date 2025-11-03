ΠΑΟΚ: “Ανάρπαστα” τα εισιτήρια για τον αγώνα στη Τούμπα με Γιούνγκ Μπόις

Την Γιούνγκ Μπόις υποδέχεται ο ΠΑΟΚ το βράδυ της Πέμπτης (06/11, 22:00) στο πλαίσιο της 4ης αγωνιστικής του UEFA Europa League.

Το παιχνίδι μπορεί να δώσει ακόμα μεγαλύτερη βαθμολογική ώθηση στον «Δικέφαλο». Τέτοια, θα δώσει σίγουρα ο δωδέκατος παίκτης του ΠΑΟΚ, ο κόσμος του ο οποίος από την πρώτη κιόλας μέρα της διάθεσης των εισιτηρίων φροντίζει να τα… εξαφανίσει!

Πιο συγκεκριμένα και σύμφωνα με το metrosport.gr, έχουν ήδη εξαντληθεί τα εισιτήρια στις Θύρες 4, 5 και 7. Στη Θύρα 8 θα βρεθούν, ως είθισται στα ευρωπαϊκά παιχνίδια, οι φίλαθλοι της φιλοξενούμενης ομάδας. Από εκεί και πέρα, έχουν απομείνει εισιτήρια στη Θύρα 6 αλλά και σε όλες των Επισήμων (1-2-3).

Μετά την σπουδαία νίκη κόντρα στη Λιλ (3-4), οι ελπίδες των «ασπρόμαυρων», όχι απλά έχουν αναθερμανθεί, αλλά πλέον ακόμα και η οκτάδα είναι εφικτή.

Τιμές εισιτηρίων

Θύρα 6: 25 ευρώ

Θύρα 2-3: 35 ευρώ

Θύρα 1: 40 ευρώ

VIP, VIPA: 100 ευρώ

Το πρόγραμμα του ΠΑΟΚ στο Europa League

06/11: ΠΑΟΚ-Γιούνγκ Μπόις

27/11: ΠΑΟΚ-Μπραν

11/12: Λουντογκόρετς-ΠΑΟΚ

22/1: ΠΑΟΚ-Μπέτις

29/1: Λυόν-ΠΑΟΚ