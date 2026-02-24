ΠΑΟΚ: Αναχώρησε η αποστολή για την Ισπανία ενόψει Θέλτα – Δείτε φωτογραφίες

Πανέτοιμος και αποφασισμένος να εξαντλήσει τις πιθανότητες πρόκρισης παρά τα πολλά αγωνιστικά προβλήματα, ο ΠΑΟΚ πέταξε το απόγευμα της Τρίτης (24/02) για την Ισπανία, ενόψει του αγώνα ρεβάνς με τη Θέλτα το βράδυ της Πέμπτης (26/02, 22:00) στο «Μπαλαΐδος».

Οι ποδοσφαιριστές του Ράζβαν Λουτσέσκου πραγματοποίησαν το πρωί της Τρίτης (24/02) την τελευταία τους προπόνηση επί ελληνικού εδάφους και ακολούθως το απόγευμα η αποστολή μετέβη στο αεροδρόμιο «Μακεδονία», από όπου πέταξε για την Ισπανία.

O Ρουμάνος τεχνικός «πονοκεφαλιάζει» από τις πολλές απουσίες, στις οποίες προστέθηκε ακόμη μία, αυτή του Τάισον. Ο Βραζιλιάνος μεσοεπιθετικός, όπως έχει ήδη καταγραφεί, έμεινε κι αυτός εκτός αποστολής λόγω προβλήματος που αποκόμισε από τον αγώνα με την ΑΕΛ.

Δείτε φωτογραφίες του Intime από την αναχώρηση της «ασπρόμαυρης» αποστολής: