ΠΑΟΚ: Αμφίβολος για το παιχνίδι με τον Ολυμπιακό ο Γιακουμάκης, έβγαλε μέρος της προπόνησης ο Τάισον

Φωτογραφία: Intime
|
THESTIVAL TEAM

Την προετοιμασία του για το ντέρμπι με τον Ολυμπιακό στο “Γ. Καραϊσκάκης” ξεκίνησε ο ΠΑΟΚ, με τη μάχη στην κορυφή της βαθμολογίας να έχει φουντώσει για τα καλά, αφού ο Δικέφαλος, οι ερυθρόλευκοι αλλά και η ΑΕΚ ισοβαθμούν με 53 βαθμούς.

Ο ΠΑΟΚ ξεκίνησε προετοιμασία με τον Τάισον να βγάζει μέρος του προγράμματος και με τον Γιώργο Γιακουμάκη να μένει εκτός λόγω του διαστρέμματος που «κληρονόμησε» από το παιχνίδι με την Κηφισιά. Η κατάστασή του θα επανεκτιμηθεί την Παρασκευή. Ατομικό ακολούθησαν οι Πέλκας, Μεϊτέ και Παβλένκα.

H ενημέρωση του ΠΑΟΚ

«Ο ΠΑΟΚ πέτυχε τον στόχο του κόντρα στην Κηφισιά, επέστρεψε στη Θεσσαλονίκη με τους τρεις βαθμούς, πάτησε κορυφή και πλέον στρέφει την απόλυτη προσοχή του στο επικείμενο ντέρμπι με τον Ολυμπιακό στον Πειραιά.

Η επόμενη μέρα της αναμέτρησης στη Νίκαια, βρήκε την ομάδα στη Νέα Μεσημβρία να προετοιμάζεται για τη μάχη στο «Γεώργιος Καραϊσκάκης». Οι παίκτες που βρέθηκαν στο αρχικό σχήμα κόντρα στην Κηφισιά ακολούθησαν πρόγραμμα αποθεραπείας κι αποκατάστασης στο γυμναστήριο και την πισίνα, ενώ η υπόλοιπη ομάδα δούλεψε στο γήπεδο στον τομέα της τακτικής και έπαιξε οικογενειακό διπλό.

Οι Πέλκας, Μεϊτέ και Παβλένκα ακολούθησαν ατομικό πρόγραμμα στο γήπεδο, ο Τάισον έβγαλε μέρος της προπόνησης με την ομάδα και συνέχισε ατομικά, ενώ οι Γιακουμάκης και Κένι υποβλήθηκαν σε θεραπεία. Η κατάστασή τους θα εκτιμηθεί εκ νέου στην προπόνηση της Παρασκευής (06.03) που θα διεξαχθεί στις 17:00».

ΠΑΟΚ

