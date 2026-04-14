ΠΑΟΚ: Αγώνας δρόμου για τρεις παίκτες, εν’ όψει του ντέρμπι με την ΑΕΚ

Την προετοιμασία του για το κρίσιμο ντέρμπι της Allwyn Arena κόντρα στην ΑΕΚ συνεχίζει ο ΠΑΟΚ. Ο δικέφαλος θα αναζητήσει τη νίκη κόντρα στην Ένωση προκειμένου να παραμείνει ζωντανός στο κυνήγι του τίτλου, με τον Ραζβάν Λουτσέσκου και τους συνεργάτες του να καταστρώνουν τα πλάνα για το «διπλό».

Η ενημέρωση της ΠΑΕ ΠΑΟΚ:

«Η μέρα ξεκίνησε με την απαραίτητη προθέρμανση, ακολούθησε ένα παιχνίδι κατοχής, δουλειά στο τακτικό κομμάτι και στο φινάλε διεξήχθη τουρνουά τριών ομάδων.

Οι Σουαλιό Μεϊτέ, Αντρίγια Ζίβκοβιτς και Τζόντζο Κένι δούλεψαν ατομικά στο γήπεδο, ενώ ο Κίριλ Ντεσπόντοφ υποβλήθηκε σε θεραπεία.

Την Τετάρτη (15.04) ο ΠΑΟΚ θα προπονηθεί στις 11:00»