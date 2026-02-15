ΠΑΟΚ – ΑΕΚ: Οι ενδεκάδες

Σε λίγα λεπτά ΠΑΟΚ και ΑΕΚ θα βρεθούν αντιμέτωποι για το ντέρμπι της αγωνιστής της Stoiximan Superleague.

Ο Γίρι Παβλένκα θα βρεθεί κάτω από τα δοκάρια, ενώ οι Μπάμπα, Μιχαηλίδης, Κεντζιόρα και Κένι στην τετράδα της άμυνας από τ’ αριστερά προς τα δεξιά.

Το δίδυμο στα χαφ θα αποτελείται από τους Μεϊτέ και Ζαφείρη, με τον Τάισον να κινείται πίσω από τον Γιώργο Γιακουμάκη και τους Ζίβκοβιτς-Χατσίδη να αγωνίζονται στα εξτρέμ.

Ο Μάρκο Νίκολιτς ξεκινά με τον Στρακόσα στα δοκάρια, τους Μουκουντί-Φιλίπε Ρέλβας στην άμυνα, τους Ρότα-Πήλιο στις πλευρές, τον Μαρίν με τον Πινέδα στον άξονα, τους Γκατσίνοβιτς-Κοϊτά στα φτερά αριστερά και δεξιά αντίστοιχα και τους Γιόβιτς-Βάργκα στη γραμμή κρούσης.