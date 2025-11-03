Πανσερραϊκός: Στα σκαριά μήνυση και αγωγή κατά του Σούντγκρεν

Ο Ντάνιελ Σούντγκρεν, πρώην ποδοσφαιριστής του Βόλου, έχει προκαλέσει σάλο στο ελληνικό ποδόσφαιρο έπειτα από δηλώσεις του σε podcast στη Σουηδία. Ο Σουηδός αμυντικός αναφέρθηκε σε όσα – όπως ισχυρίστηκε – συνέβησαν στα παιχνίδια της περσινής σεζόν, κάνοντας λόγο για «στημένα» ματς και χειραγώγηση αποτελεσμάτων στα πλέι άουτ της Super League.

Σύμφωνα με τα όσα είπε, υπήρξαν αγώνες του Βόλου στους οποίους το αποτέλεσμα ήταν προαποφασισμένο, ενώ ο ίδιος τόνισε χαρακτηριστικά ότι «ντράπηκε» για όσα βίωσε εκείνη την περίοδο. Οι δηλώσεις αυτές, όπως ήταν αναμενόμενο, προκάλεσαν τεράστια αναστάτωση τόσο στις ομάδες που κατονομάζονται, όσο και στους θεσμικούς φορείς του ποδοσφαίρου.

Ανάμεσα στις ΠΑΕ που αντιδρούν έντονα βρίσκεται και ο Πανσερραϊκός, ο οποίος φέρεται να ετοιμάζει αγωγή και μήνυση κατά του Σούντγκρεν. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι «κόκκινοι» θεωρούν πως οι ισχυρισμοί του Σουηδού βλάπτουν σοβαρά την εικόνα και την αξιοπιστία του συλλόγου, καθώς αφήνουν υπονοούμενα για εμπλοκή της ομάδας σε διαδικασίες που δεν έχουν καμία σχέση με την πραγματικότητα.

Την ίδια ώρα, και ο Βόλος – η ομάδα στην οποία αγωνιζόταν ο Σούντγκρεν την περασμένη αγωνιστική περίοδο – ετοιμάζεται να κινηθεί νομικά εναντίον του παίκτη, θεωρώντας τις δηλώσεις του ψευδείς και συκοφαντικές.

Η υπόθεση έχει πάρει πλέον ευρύτερες διαστάσεις. Ήδη, σύμφωνα με τις πληροφορίες, έχει υπάρξει παρέμβαση της Εθνικής Πλατφόρμας Αθλητικής Ακεραιότητας (ΕΠΑΘΛΑ), που είναι αρμόδια για τη διερεύνηση θεμάτων που σχετίζονται με πιθανή χειραγώγηση αγώνων, ενώ έχει ενημερωθεί και ο Αθλητικός Εισαγγελέας, ο οποίος αναμένεται να αξιολογήσει το περιεχόμενο των δηλώσεων και να αποφασίσει αν θα διαταχθεί προκαταρκτική εξέταση.

Το επόμενο διάστημα αναμένεται με ιδιαίτερο ενδιαφέρον, καθώς οι κινήσεις των εμπλεκόμενων πλευρών – νομικές και θεσμικές – θα καθορίσουν αν η υπόθεση θα οδηγηθεί στις δικαστικές αίθουσες ή αν θα κλείσει σε επίπεδο ποδοσφαιρικών αρχών.