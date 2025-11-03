Πανσερραϊκός-ΠΑΟΚ: Το “πάρτι” σε κερκίδα και αγωνιστικό χώρο από την παρακάμερα της ΠΑΕ – Δείτε το βίντεο

Οι παίκτες και οι οπαδοί του ΠΑΟΚ έστησαν πραγματικό πάρτι στις κερκίδες και στον αγωνιστικό χώρο του δημοτικού γηπέδου Σερρών, στο παιχνίδι με τον Πανσερραϊκό για την 9η αγωνιστική της Super League 1.

Οι εικόνες που έρχονται από την παρακάμερα της ΠΑΕ -που δόθηκε στη δημοσιότητα- είναι πραγματικά εντυπωσιακές και αποτυπώνουν την κατάληψη που έγινε στις εξέδρες, αλλά και την ευφορία στον πάγκο από τη νέα επιβλητική εμφάνιση.

Δείτε το βίντεο: