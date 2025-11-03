MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Πανσερραϊκός-ΠΑΟΚ: Το “πάρτι” σε κερκίδα και αγωνιστικό χώρο από την παρακάμερα της ΠΑΕ – Δείτε το βίντεο

Φωτογραφία: Intime
|
THESTIVAL TEAM

Οι παίκτες και οι οπαδοί του ΠΑΟΚ έστησαν πραγματικό πάρτι στις κερκίδες και στον αγωνιστικό χώρο του δημοτικού γηπέδου Σερρών, στο παιχνίδι με τον Πανσερραϊκό για την 9η αγωνιστική της Super League 1.

Οι εικόνες που έρχονται από την παρακάμερα της ΠΑΕ -που δόθηκε στη δημοσιότητα- είναι πραγματικά εντυπωσιακές και αποτυπώνουν την κατάληψη που έγινε στις εξέδρες, αλλά και την ευφορία στον πάγκο από τη νέα επιβλητική εμφάνιση.

Δείτε το βίντεο:

ΠΑΟΚ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 8 ώρες πριν

Ανατιμήσεις στα πράσινα τιμολόγια του ρεύματος για τον Νοέμβριο – Ακριβότερο έως και 21% σε σχέση με τον Οκτώβριο

ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ 4 ώρες πριν

“Τον είχαμε στην οικογένειά μας κι εκείνος βίαζε την αδελφή μου” – Η κατάθεση ηθοποιού στη δίκη του συναδέλφου της και η παρουσία Λάνθιμου

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 14 ώρες πριν

Κορωπί: “Θα την πάρω πίσω στη Λιθουανία” – Τι λέει η μητέρα της 40χρονης που ξυλοκοπήθηκε από τον σύντροφό της

ΥΓΕΙΑ 14 ώρες πριν

Αστυνομικοί μηνύουν τους Ψυχίατρους όλης της Αττικής – Ελέγχονται για “παράβαση καθήκοντος”

LIFESTYLE 3 ώρες πριν

Μικ Τζάγκερ: Στην Ελλάδα ο τραγουδιστής – Έμεινε για τρεις ημέρες στα Χανιά

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 15 ώρες πριν

Σώος 31χρονος ναυτικός έπειτα από πτώση στη θάλασσα νότια της Ηρακλειάς