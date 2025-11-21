MENOY

Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Πάλης: Στην Καρδίτσα ο ΠΑΟΚ με τις ευχές Βιεϊρίνια

Για την Καρδίτσα αναχώρησε η ομάδα Πάλης του ΠΑΟΚ U11-13, για να συμμετάσχει στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα, το οποίο διεξάγεται στις 22 Νοεμβρίου.

Ο Δικέφαλος θα αγωνιστεί με 20 αθλητές, τους οποίους συνοδεύουν οι προπονητές, Ντένης Τερσενίδης, Αρτέμης Ανοχίν, Δημήτρης Τσεκερίδης και Γιάννης Σισμανίδης, και οι οποίοι προέρχονται από τις Ακαδημίες στην Πάφο, τον Μαρμαρά Χαλκιδικής και της Τούμπας, ενώ δίπλα στην ομάδα βρίσκονται οι δύο έφοροι του τμήματος, Γιάννης Διαμαντίδης και Γιώργος Λιαρετίδης.

Η έκπληξη

Πριν από την αναχώρηση, μία μικρή έκπληξη περίμενε τους νεαρούς αθλητές, καθώς ο εμβληματικός Αντελίνο Βιεϊρίνια, έδωσε παρών στο γυμναστήριο και ευχήθηκε καλή επιτυχία σε όλους τους αθλητές. Επίσης, θα πρέπει να σημειωθεί ότι ο Δικέφαλος το 2023 βγήκε για πρώτη φορά πρωταθλητής, συνεχίζοντας την πορεία του και το 2024, με το τμήμα Πάλης να θέλει να παραμείνει στην κορυφή και τη φετινή χρονιά.

