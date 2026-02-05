Παναθηναϊκός-ΠΑΟΚ: Τα επτά ονόματα, οι οδηγίες Λουτσέσκου και ο βουβός πανηγυρισμός – Δείτε την παρακάμερα του αγώνα

Η βραδιά στη Λεωφόρο ξεκίνησε πριν καν ακουστεί το πρώτο σφύριγμα. Οι προβολείς άναψαν, αλλά το γήπεδο χαμήλωσε τον τόνο. Σιωπή. Επτά ονόματα στα μπλουζάκια των 22 ποδοσφαιριστών. Ο Παναθηναϊκός και ο ΠΑΟΚ τίμησαν τους επτά αδικοχαμένους οπαδούς, χωρίς λόγια, μόνο με σεβασμό.

Κατά την διάρκεια του αγώνα, ο Ραζβάν Λουτσέσκου, προσηλωμένος στο έργο του, δεν σταμάτησε να δίνει οδηγίες στους παίκτες του.

Και μέσα σε όλο αυτό, ήρθε η του γκολ του Γιακουμάκη. Καμία έκρηξη. Κανένα ξέσπασμα. Ένας βουβός πανηγυρισμός στον πάγκο της ομάδας.

Δείτε όλες τις στιγμές στην παρακάμερα που ακολουθεί: