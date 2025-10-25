MENOY

Πάλεψε αλλά ηττήθηκε ο Ηρακλής από την ΑΕΚ

THESTIVAL TEAM

Ο Ηρακλής κοίταξε στα μάτια την ΑΕΚ αλλά δεν άντεξε απέναντι στην εμπειρία και το βάθος της ΑΕΚ γνωρίζοντας την ήττα με 61-82 στο Ιβανώφειο για την 4η αγωνιστική του πρωταθλήματος της GBL.

Οι «κυανόλευκοι» ξεκίνησαν με ενέργεια και διάθεση, ακολουθώντας τον ρυθμό της Ένωσης, όμως σταδιακά τα λάθη και η αστοχία έδωσαν το πάνω χέρι στους φιλοξενούμενους. O Γηραιός στηρίχθηκε επιθετικά στους Σμιθ και Ράιτ–Φόρμαν, που κράτησαν ψηλά την παραγωγικότητα της ομάδας σε κρίσιμα σημεία, ενώ ο Φόστερ έδωσε πολύτιμες λύσεις μέσα στη ρακέτα. Ωστόσο, οι απανωτές άστοχες προσπάθειες και τα χαμένα ριμπάουντ στην τρίτη περίοδο επέτρεψαν στην ΑΕΚ να ξεφύγει ακόμα και με διαφορά 20+ πόντων (41–62).

Η ΑΕΚ συνέχισε να επιβάλλει τον ρυθμό της και στην τρίτη περίοδο, φτάνοντας τη διαφορά μέχρι και τους 21 πόντους (41–62). Ο Χαραλαμπόπουλος και ο Σίλβα κυριάρχησαν στα ριμπάουντ, ενώ ο Φλιώνης μοίραζε εξαιρετικά την μπάλα. Ο Ηρακλής προσπάθησε να αντιδράσει με τον Ράιτ-Φόρμαν και τον Σμιθ να πετυχαίνουν σημαντικά σουτ, μειώνοντας προσωρινά τη διαφορά, αλλά τα λάθη και οι άστοχες επιθέσεις του στοίχισαν. Παρά την προσπάθεια των «κυανόλευκων», η ΑΕΚ διατήρησε τον έλεγχο και έκλεισε το δεκάλεπτο στο +14 (50–64), δείχνοντας ότι δύσκολα θα χάσει το μομέντουμ.

Στο τελευταίο δεκάλεπτο, ο Γηραιός προσπάθησε να αντιδράσει, με τον Σκορδίλη να δίνει δύναμη στη ρακέτα και τον Σμιθ να βρίσκει ξανά σκορ από τη γραμμή των βολών, όμως η Ένωση έλεγξε πλήρως το ρυθμό. Οι Σίλβα, Γκρέι και Κατσίβελης αξιοποίησαν την εμπειρία τους και «κλείδωσαν» τη νίκη για τους φιλοξενούμενους.

Πηγή: metrosport.gr

