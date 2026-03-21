Παγκόσμιο Κλειστού Στίβου: Απρόοπτο στον τελικό της μεικτής σκυταλοδρομίας με “καραμπόλα” πολλών αθλητών – Δείτε βίντεο
Απρόοπτο συνέβη στον τελικό της μεικτής σκυταλοδρομίας στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Κλειστού Στίβου, το οποίο διεξάγεται στην πόλη Τορούν της Πολωνίας.
Στην κρίσιμη φάση των αλλαγών, ο Αμερικανός αθλητής έχασε την ισορροπία του και έπεσε στο έδαφος κατά την προσπάθεια να παραδώσει τη σκυτάλη στη συναθλήτριά του.
Όπως φαίνεται στο βίντεο που ακολουθεί, η πτώση του προκάλεσε… χάος, καθώς ακολούθησαν άλλοι τρεις αθλητές, οι οποίοι παρασύρθηκαν, έπεσαν στο έδαφος και έχασαν τον ρυθμό τους.
Η ομάδα των Ηνωμένων Πολιτειών, η οποία θεωρούνταν φαβορί για τη νίκη, βρέθηκε εκτός ρυθμού και δεν κατάφερε να ανακάμψει από το λάθος.
Αντίθετα, το Βέλγιο εκμεταλλεύτηκε πλήρως την αναστάτωση και κατάφερε να κατακτήσει την πρωτιά, με την Ισπανία και τη Τζαμάικα να συμπληρώνουν την πρώτη τριάδα.
