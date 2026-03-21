Παγκόσμιο Κλειστού Στίβου: Απρόοπτο στον τελικό της μεικτής σκυταλοδρομίας με “καραμπόλα” πολλών αθλητών – Δείτε βίντεο

Απρόοπτο συνέβη στον τελικό της μεικτής σκυταλοδρομίας στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Κλειστού Στίβου, το οποίο διεξάγεται στην πόλη Τορούν της Πολωνίας.

Στην κρίσιμη φάση των αλλαγών, ο Αμερικανός αθλητής έχασε την ισορροπία του και έπεσε στο έδαφος κατά την προσπάθεια να παραδώσει τη σκυτάλη στη συναθλήτριά του.

Όπως φαίνεται στο βίντεο που ακολουθεί, η πτώση του προκάλεσε… χάος, καθώς ακολούθησαν άλλοι τρεις αθλητές, οι οποίοι παρασύρθηκαν, έπεσαν στο έδαφος και έχασαν τον ρυθμό τους.

Η ομάδα των Ηνωμένων Πολιτειών, η οποία θεωρούνταν φαβορί για τη νίκη, βρέθηκε εκτός ρυθμού και δεν κατάφερε να ανακάμψει από το λάθος.

Αντίθετα, το Βέλγιο εκμεταλλεύτηκε πλήρως την αναστάτωση και κατάφερε να κατακτήσει την πρωτιά, με την Ισπανία και τη Τζαμάικα να συμπληρώνουν την πρώτη τριάδα.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Περισσοτερες Ειδησεις

ΔΙΕΘΝΗ 7 ώρες πριν

ΗΠΑ και Ισραήλ βομβάρδισαν ξανά την πυρηνική εγκατάσταση Νατάνζ στο Ιράν

ΣΑΝ ΣΗΜΕΡΑ 14 ώρες πριν

Σαν σήμερα: Τα σημαντικότερα γεγονότα που συνέβησαν στις 21 Μαρτίου

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 9 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: Κόντρα ταχύτητας… με 153 και 176 χλμ/ώρα στην Περιφερειακή Οδό – Συνελήφθησαν 19χρονος και 29χρονος

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 6 ώρες πριν

Συνάντηση Μητσοτάκη με Έλληνες που επαναπατρίστηκαν από τη Μέση Ανατολή μαζί με τα ζώα συντροφιάς τους – Δείτε εικόνες

ΖΩΔΙΑ 20 ώρες πριν

Τρία ζώδια που θα δουν μεγάλα κέρδη έως τέλος Μαρτίου

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 8 ώρες πριν

Τασούλας: Από τον Όμηρο έως σήμερα η ελληνική ποίηση είναι ένα ακατάπαυστο επίτευγμα