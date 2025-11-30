MENOY

ΠΑΕ ΠΑΟΚ: “Μόνο με εισιτήριο και σεβασμό” ο αγώνας με Λεβαδειακό

Φωτογραφία: Intime
Μόνο με εισιτήριο θα μπορέσουν να παρακολουθήσουν, το απόγευμα της Κυριακής (30/11) στις 19:00, την αναμέτρηση κόντρα στον Λεβαδειακό οι φίλαθλοι του ΠΑΟΚ.

Όπως αναφέρει με ανάρτησή της η ΠΑΕ ΠΑΟΚ, η πρόσβαση δεν θα είναι δυνατή σε όλους όσοι προσπαθήσουν να μπουν στο γήπεδο χωρίς εισιτήριο, καθώς θα υπάρχουν προέλεγχοι από την αστυνομία, καλώντας τους φιλάθλους να σεβαστούν την πόλη και την ομάδα που τους φιλοξενεί.

H ανακοίνωση της ΠΑΕ ΠΑΟΚ:

«Σε λίγες ώρες η ομάδα μας δίνει ένα σημαντικό παιχνίδι στη Λιβαδειά και σ΄ αυτό το παιχνίδι θα έχει τον κόσμο μας στο πλευρό της. Θυμίζουμε ότι δεν πρέπει να επιχειρήσει να πλησιάσει κανείς το γήπεδο χωρίς εισιτήριο, η πρόσβαση δεν θα είναι δυνατή, καθώς θα υπάρχουν προέλεγχοι από την αστυνομία.

Στηρίζουμε την ομάδα μας, όπως πολύ καλά ξέρουμε, πάντα με σεβασμό στην πόλη και την ομάδα που μας φιλοξενεί, ακολουθούμε τις οδηγίες των αρχών, προσέχουμε τη συμπεριφορά μας, φροντίζουμε να είναι το γήπεδό μας πάντα ανοιχτό. Υπάρχουν ακόμη διαθέσιμα εισιτήρια και θα πωλούνται μέχρι τις 6μμ», αναφέρει χαρακτηριστικά η ΠΑΕ ΠΑΟΚ.

