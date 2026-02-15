ΠΑΕ ΠΑΟΚ: Η Τούμπα είναι το όπλο μας – Να παραμείνει ανοιχτή όλη τη σεζόν

Ο ΠΑΟΚ εφιστά την προσοχή στους φιλάθλους του ενόψει του αποψινού ντέρμπι με την ΑΕΚ, ώστε η Τούμπα να παραμείνει ανοιχτή σε όλη τη σεζόν, όντας το «όπλο» του Δικεφάλου.

Όπως αναφέρει η ασπρόμαυρη ΠΑΕ:

«Ντέρμπι στην Τούμπα κόντρα στην ΑΕΚ κι ο ΠΑΟΚ θέλει το τρίποντο που θα τον φέρει στην κορυφής της βαθμολογίας. Η ομάδα δεν θα είναι μόνη της. Θα έχει δίπλα της τις χιλιάδες φίλους του, που θα δώσουν δύναμη και ώθηση στην ομάδα για τη νίκη.

Ο μαραθώνιος της φετινής σεζόν συνεχίζεται με κρίσιμα παιχνίδια και η Τούμπα αποτελεί το πιο δυνατό όπλο της ομάδας στη μάχη για τον τίτλο. Χρέος όλων μας είναι να φροντίσουμε να παραμείνει ανοιχτή και γεμάτη μέχρι το τέλος.

Θυμίζουμε ότι η Ελληνική Αστυνομία θα διενεργήσει προελέγχους περιμετρικά του γηπέδου και υπενθυμίζουμε ότι στο γήπεδο της Τούμπας απαγορεύεται αυστηρά η χρήση βεγγαλικών, κροτίδων, καπνογόνων, πυρσών και συσκευών laser, η ρίψη αντικειμένων στον αγωνιστικό χώρο, όπως και η ανάρτηση πανό με ρατσιστικό, υβριστικό, πολιτικό ή σεξουαλικό περιεχόμενο.

Δεν απαντάμε σε προκλήσεις, στηρίζουμε τους παίκτες με τη φωνή και το πάθος μας, προστατεύουμε το σπίτι μας. Όλοι μαζί, σαν ένα.

Οι θύρες της Τούμπας θα ανοίξουν στις 17:00. Φροντίστε να έχετε κάνει έγκαιρα την ταυτοποίηση του εισιτηρίου σας μέσω του Gov.gr Wallet, ιδανικά αμέσως μετά την αγορά του, για να αποφύγετε καθυστερήσεις και προβλήματα.

Η ΠΑΕ ΠΑΟΚ διευκρινίζει ότι δεν εμπλέκεται στη διαδικασία προσθήκης του ψηφιακού εισιτηρίου στο Gov Wallet από την αγορά του και εντεύθεν, καθώς και στη διαδικασία της μεταβίβασης εισιτηρίων διαρκείας. Για οποιοδήποτε τεχνικό πρόβλημα παρουσιαστεί σχετικά με την προσθήκη στο Gov.grWallet ή τυχόν δυσλειτουργίες ή άτομα που δεν έχουν πρόσβαση σε αυτό, θα πρέπει να ανατρέξουν αποκλειστικά στο Gov.gr Εξυπηρέτηση Πολίτη (support.gov.gr) & https://wallet.gov.gr/support.

Πάμε ΠΑΟΚΑΡΑ!»