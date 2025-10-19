ΠΑΕ ΠΑΟΚ: Επιπλέον εισιτήρια για τον αγώνα με τη Λιλ

Η ΠΑΕ ΠΑΟΚ ενημέρωσε με ανακοίνωσή της ότι μερίμνησε -λόγω της μεγάλης ζήτησης- σε συνεννόηση με τη Λιλ, να ελευθερωθούν κάποιες επιπλέον θέσεις για τους φίλους του Δικεφάλου.

Αναλυτικά:

«Λόγω της μεγάλης ζήτησης των εισιτηρίων για τον αγώνα της Πέμπτης, ύστερα από επικοινωνία με τη Λιλ, η γαλλική ομάδα δέχτηκε να ελευθερωθούν κάποιες επιπλέον θέσεις για τους φίλους του ΠΑΟΚ. Τα επιπλέον εισιτήρια θα διατεθούν από τις 10 π.μ. της Δευτέρας».

Υπενθυμίζεται ότι το παιχνίδι θα διεξαχθεί την Πέμπτη (23/10) στις 22:00.