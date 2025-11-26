ΠΑΕ Ηρακλής: Κύριε Ευγενίου αποκαταστήστε την αλήθεια μέχρι την Κυριακή το βράδυ

Ανακοίνωση με την οποία καλεί τον Στράτο Ευγενίου να προχωρήσει σε αποκατάσταση της αλήθειας σχετικά με τις τελευταίες εξελίξεις στο διοικητικό-μετοχικό του Ηρακλή εξέδωσε η ΠΑΕ.

Αναλυτικά αυτή αναφέρει:

Η ΠΑΕ ΠΟΤ ΗΡΑΚΛΗΣ παροτρύνει τον κ. Ευγενίου να βγει δημόσια και να αποκαταστήσει την αλήθεια περιγράφοντας επακριβώς τα πραγματικά περιστατικά. Του δίνουμε χρόνο μέχρι την Κυριακή το βράδυ να το πράξει.

Σε διαφορετική περίπτωση θα αναγκαστούμε, τη Δευτέρα το πρωί, να προχωρήσουμε στην αποκατάσταση της αλήθειας εμείς οι ίδιοι παρουσιάζοντας στοιχεία και πραγματικά περιστατικά κάτι που δεν κάναμε μέχρι σήμερα, σεβόμενοι ότι είχαμε απέναντί μας έναν άνθρωπο ο οποίος πέρασε από την ΠΑΕ μας.

Τα τελευταία γεγονότα όμως θα μας αναγκάσουν να προχωρήσουμε στην ενέργειά αυτή αλλά και σε (ελπίζουμε όχι περαιτέρω) νομικές ενέργειες».