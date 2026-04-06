ΠΑΕ Άρης για τα σενάρια συζητήσεων με υποψήφιους αγοραστές: “Καμία σχέση με την πραγματικότητα”

Μέσα από διαρροή της προς τον τύπο, η ΠΑΕ Άρης απάντησε στα σενάρια πώλησης που βλέπουν το φως της δημοσιότητας, υπογραμμίζοντας πως “σύντομα θα αποκαλυφθούν τόσο οι πραγματικοί εμπνευστές όσο και οι σκοποί που εξυπηρετούνται μέσω αυτών των ενεργειών”.

Όπως αναφέρουν κύκλοι της ΠΑΕ Άρης:

«Τους τελευταίους μήνες έχουν δει το φως της δημοσιότητας ανυπόστατα και ψευδή δημοσιεύματα σχετικά με δήθεν συζητήσεις με υποψήφιους αγοραστές για την ΠΑΕ ΑΡΗΣ.

Γνωρίζουμε πολύ καλά την προέλευση αυτών των σεναρίων, τα οποία δεν έχουν καμία σχέση με την πραγματικότητα. Γνωρίζουμε, επίσης, ποιοι χρηματοδοτούν συγκεκριμένα άτομα και τρολς προκειμένου να προκαλέσουν αναστάτωση και αποσταθεροποίηση στο περιβάλλον της ομάδας μας.

Σύντομα θα αποκαλυφθούν τόσο οι πραγματικοί εμπνευστές όσο και οι σκοποί που εξυπηρετούνται μέσω αυτών των ενεργειών.

Προς αποκατάσταση της αλήθειας, διευκρινίζουμε ότι δεν έχει εκδηλωθεί οποιοδήποτε ενδιαφέρον για την εξαγορά της ΠΑΕ. Ούτε έχει υπάρξει οποιαδήποτε επαφή ή συζήτηση με Έλληνες ενδιαφερόμενους, τα ονόματα των οποίων έχουν αναπαραχθεί πρόσφατα στον Τύπο και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Εάν υπάρξει πραγματικό ενδιαφέρον από σοβαρό επενδυτή, αυτός γνωρίζει τον θεσμικό και επίσημο τρόπο προσέγγισης».

Πηγή: metrosport.gr

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

