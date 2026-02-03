Ορίστηκε το αναβληθέν Κηφισιά-ΠΑΟΚ

Τον Μάρτιο θα διεξαχθεί το αναβληθέν παιχνίδι της Κηφισιάς με τον ΠΑΟΚ, που είχε αναβληθεί λόγω των ευρωπαϊκών υποχρεώσεων του Δικεφάλου.

Το ματς ορίστηκε για την Τετάρτη 4 Μαρτίου, ενώ και ο Παναθηναϊκός θα αντιμετωπίσει τον ΟΦΗ την ίδια ημέρα, μετά την αναβολή της πρεμιέρας τους στο πρωτάθλημα εξαιτίας των ευρωπαϊκών υποχρεώσεών τους.

Παράλληλα, η αναμέτρηση Λεβαδειακός–Ολυμπιακός για την 21η αγωνιστική άλλαξε ημέρα και ώρα διεξαγωγής και θα γίνει το Σάββατο 14 Φεβρουαρίου στις 19:30, αντί για την Κυριακή 15/2 στις 16:00.