MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Ορίστηκε το αναβληθέν Κηφισιά-ΠΑΟΚ

Φωτογραφία: Intime
|
THESTIVAL TEAM

Τον Μάρτιο θα διεξαχθεί το αναβληθέν παιχνίδι της Κηφισιάς με τον ΠΑΟΚ, που είχε αναβληθεί λόγω των ευρωπαϊκών υποχρεώσεων του Δικεφάλου.

Το ματς ορίστηκε για την Τετάρτη 4 Μαρτίου, ενώ και ο Παναθηναϊκός θα αντιμετωπίσει τον ΟΦΗ την ίδια ημέρα, μετά την αναβολή της πρεμιέρας τους στο πρωτάθλημα εξαιτίας των ευρωπαϊκών υποχρεώσεών τους.

Παράλληλα, η αναμέτρηση Λεβαδειακός–Ολυμπιακός για την 21η αγωνιστική άλλαξε ημέρα και ώρα διεξαγωγής και θα γίνει το Σάββατο 14 Φεβρουαρίου στις 19:30, αντί για την Κυριακή 15/2 στις 16:00.

ΠΑΟΚ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΑΘΛΗΤΙΚΑ 10 λεπτά πριν

Ορίστηκε το αναβληθέν Κηφισιά-ΠΑΟΚ

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 24 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: 24ωρη απεργία την Τετάρτη από τους ιδιοκτήτες ταξί και μηχανοκίνητη πορεία διαμαρτυρίας

ΑΘΛΗΤΙΚΑ 23 ώρες πριν

ΠΑΟΚ: Το συγκινητικό βίντεο με το “αντίο” της Τούμπας στα επτά αδικοχαμένα αετόπουλα

ΥΓΕΙΑ 3 ώρες πριν

Παγκόσμια Ημέρα κατά του Καρκίνου: Ο καρκίνος παραμένει η δεύτερη πιο συχνή αιτία θανάτου

ΖΩΔΙΑ 15 ώρες πριν

Τα 3 ζώδια που προσελκύουν οικονομική επιτυχία έως τις 8 Φεβρουαρίου

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 1 ώρα πριν

Πέθανε ο επίτιμος Πρόεδρος της Παμποντιακής Ομοσπονδίας Ελλάδος, Γιώργος Παρχαρίδης